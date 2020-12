Toto75-finaalivoittaja Iida Lantolle - ”Valmentamisesta taitaakin tulla vähän enemmän kuin harrastus”

Kuva: Anu Leppänen

Kuvassa ohjastaja Hannu Torvinen ja valmentaja Christa Packalen Äimäraution Toto75-voiton jälkeen Mamajuanan rattailla. Tamman taival jatkuu Tornion Vojakkalasta ja Iida Lanton tallista käsin.

7-vuotias Mamajuana on uransa parasta kauttaan ohjastavan ja valmentavan Iida Lanton tallin tuorein vahvistus. Mamajuana on kisannut yhteensä 58 kertaa. Voittoja Classic Photon tytär on saalistanut kahdeksan kappaletta. Muita totosijoja on kertynyt 17.

Ennätyksensä 12,8 tamma on ravannut tällä kaudella.

Mamajuana oli makeimmillaan kolme vuotta sitten, kun tamma otti lyhyen ajan sisällä kaksi Toto75-täysosumaa. Näistä jälkimmäinen tuli finaalilähdöstä.

”Mamajuana on ollut täällä meillä viikon. Oikein virkeä ja sähäkkä tamma. Mamajuana tuli edelliseltä treenariltaan hienossa kunnossa. Tammalla tähdätään Bodenin 18. joulukuuta ravattavaan tammalähtöön”, mummolassaan Tornion Vojakkalassa hevosiaan pitävä Lantto kertoo.

Mamajuana ei ole ollut tuoreimmissa kisoissaan vetreimmillään.

”Toivotaan, että paikanvaihdos piristää. Tamma on ollut tosi hyvä hokeilla, joten täällä pohjoisessa tämä ominaisuus pääsee oikeuksiinsa”, Lantto valaisee.

Iida Lantto sanoi syksyllä ollessaan Ravinetin viikon vieraana, että tallin päälukua olisi tarkoitus kasvattaa kahdella. Haastattelun jälkeen luku on kasvanut jo kolmella, ja tallissa on nyt seitsemän kilpuria.

”Kyllä tähän menisi vielä yksi hevonen lisää”, Lantto näkee.

Viikon vieraana ollessaan Lantto linjasi, että valmentaminen on tarkoitus pitää harrastuksena, ja sairaanhoitajan työ on etusijalla. Onko asetelmaan tulossa siis muutos?

”Kyllä minä edelleen sairaanhoitajana työskentelen, mutta hevoset lohkaisevat nyt entistä suuremman osan ajasta. Näyttää siltä, että valmentamisesta taitaakin tulla vähän enemmän kuin harrastus”, Lantto nauraa.

”Onneksi olen vielä niin nuori, että ehtii kokeilla kaikenlaista.”