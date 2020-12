Astu laivaan Hannu Korpi!

Hannu Korven vuosittainen Ruotsin valloitus on alkamassa. Alus, jolla Korpi ja yhdeksän valmennettavaansa seilaavat, irroittaa köytensä jokseenkin tämän jutun julkaisun hetkillä.

Miika Lähdeniemi

Hannu Korpi on juuri tällä hetkellä siirtymässä Ruotsin puolelle pitämään Suomen henkeä esillä.

Pirkkalan palomiehen Ruotsin tykitys alkaa jo lauantain Bergsåkerin T75:n kultadivisioonasta Grainfield Aidenillä. Teivon sunnuntairaveista tuli kolme ykköstä talliin ja Aidenkin näytti taas, mistä se on tehty edellisen viikonlopun Seinäjoen Kavioliigassa. Myrskyvaroitus on annettu - ruotsalaiset nyt hereillä!

"Nyt on kyllä silti takki aika tyhjä", Hannu Korpi huokaa.

"Ehdin sentään nukkua seitsemän tuntia, mutta lastasin eilen puolitoista tonnia rehuja ja varusteet päälle, ja se tuntuu kropassa. Laivalla en varmasti pysy hereillä montaa minuuttia. Kahdella autolla mennään. Kotitalli jää nyt pariksi kuukaudeksi tyhjäksi. Ponikin on myyty ja lähtee parin päivän päästä. Aitini on pitämässä taloa pystyssä sen aikaa, mutta talliin ei jää hevosia. Paluu on helmikuun lopussa. Palomiehen hommat pitäisi aloittaa taas keväällä. Olen ihan omillani nyt - ei mitään virkavapaata, mutta eiköhän sitä jotain löydy, katsotaan. Kun yksin pyörittää tallia, eikä näe ketään, alkaa arvostaa vanhoja työtovereita paljon ja työn tuomaa sosiaalista elämää. Ja sitä, ettei ole ihan 24/7 kiinni hevosissa."

Joukkuehan on iskussa valloitusta varten!

"Kyllä mieskin alkaa taas olla, mutta hevoset ne tuntuvat kyllä hyviltä. Se neljäskin Teivossa pyhänä, Leon, kuulemma vähän tukehtui, kun ratsastaja joutui pitämään kovaa kiinni. Eväitä olisi kuulemma silläkin ollut parempaan. Siinä on pari, joilla päästään starttiin vasta tammikuussa: kaksivuotias ori Langen's Rapide (Three July), joka meni jo koelähdön ja uutena tullut kolmevuotias Saxoin täyssisko (Saxgirl), joka tuli juuri kasvattajalta Pertti Kirkiseltä. Muita olisi kyllä tarkoitus ilmoitella suht heti. Langen's Airborne esimerkiksi tuntuu nyt tosi hyvältä, ja Solvallassa oli ehkä lähtö seuraavalla viikolla. Samoin Grainfield Aidenilla. Katsotaan ilmoitanko sen ja pääseekö mukaan välistartilla? Pääsevät sitten taas ruotsalaiset ihmettelemään Aidenin starttitahtia!"

Tuttuun paikkaan (Sisulla) on helppo mennä?

"Näin on, hevosille ja mulle. Talli ei ole ihan sama, mutta hepat kyllä varmasti tuntevat olevansa kotona heti. Solvalla on lähellä ja monta muuta rataa, joten homma toimii."

Kuinka Bergsåkerissa käy?

"Lähtöradat ovat näköjään naksahtaneet pykälän oikeaan suuntaan, kun nyt tuli 11. Viime vuonnahan se oli melkein kahdeksan ja 12 vuorotellen. Nyt ehkä siis seitsemän ja 11. No ei se keskipitkällä matkalla niin paljoa haittaa. Taidan ajaa aikaisin eteenpäin Seinäjoen malliin. Hevonen tuntuu vahvalta ja koitetaan parantaa viime kaudesta - tyytyväisyyshän on kehityksen kuolema. Ajan sillä vielä huomenna Sisulla ja perjantaina terävämmät pätkät kanssa. Kyllä me menestymään mennään, kuten aina!"

Hannu Korven hevoset Ruotsin valloituksessa:

E.V.Mici

Grainfield Aiden

Guilty Pleasure

Ian Boko

Janis Joplin Boko

Langen's Airborne

Langen's Rapide

Leon

Saxgirl