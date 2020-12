Zeus Kemp jää eläkkeelle - Stonecapes Rain Packalénilta Salolle

Anu Leppänen

Kuvan "hedershäst" Zeus Kemp, 10, on nyt harrastehevonen ilman kilpailutavoitteita. Christa Packalénin tallin pienennusprojekti etenee suunnitellusti.

Zeus Kemp pääsi vielä tänä kesänä kymmenvuotiaana kotiratansa Jokimaan megakisan Suur-Hollolan finaaliin. Samoin "Seppo" juoksi "Hollolan" loppukilpailussa 2018. Zeus Kemp on voittanut peräti 24 uransa 97 kilpailusta. Se aloitti Juha Utalan valmennuksessa, mutta viimeiset neljä kautta tapahtuivat Packaléniltä. Zeus Kemp siirtyy aiemman hoitajansa Noora Kolin harrastehevoseksi.

"Mahtava kilpahevonen", Christa Packalén hehkuttaa.

"Se antoi aina kaikkensa, vaikka vastoinkäymisiä oli. Esimerkiksi Suur-Hollola tänä kesänä 2018 loppuvuoden pahan vamman jälkeen oli kova saavutus. Ne finaalit Suur-Hollolassa olivat isoin juttu, vaikkei niistä menestystä tullutkaan. Vaivoja oli, ja päädyttiin nyt tällaiseen ratkaisuun. Seppo pääsee kivaan paikkaan, ja sillä koitetaan varmaan ratsastustakin. Sen selässä on oltu, mutta ratsastus on ollut vähäistä. Kuitenkin fiksu heppa varmaan onnistuu siinäkin hyvin."

Stonecapes Rain, 5, vaihtoi valmentajaa, ja kuinka muuten hevosmäärän supistus etenee?

"Joo, se ruunan siirtyminen meni ihan suunnitelman mukaan, kun haluamme helpottaa elämäämme saamalla kaikki hevoset kotitalliin. Jokimaalla on vielä 18 hevosta, mutta tammikuun lopussa sen pitäisi olla tyhjä. Hevosenomistajat ovat ottaneet asian hyvin, ja kaikki muutokset on jo sovittu. Eli ei tässä mitään isoa stressiä asiasta ole enää, vaikka Jokimaalla onkin vielä paljon hevosia. Homma etenee suunnitellusti ja yhteisymmärryksessä omistajien kanssa. Olen siitä iloinen."

Mitä keskiviikon ja lauantain tallin starteista on odotettavissa?

"Keskiviikkona Wille's Rainpower (T65-4) on ensimmäistä kertaa pitkällä matkalla, mutta minusta siitä on vain etua. The Breezen (T65-6) jalkoja on hoidettu viime kisan jälkeen. Kumpikin tuntuu kotona oikein hyvältä, ja odotuksetkin ovat aika tasaveroiset, ilman että pystyn sanomaan vastustajista paljoa. Turussa lauantaina juokseva Imakeituptothesky (T75-6) huollettiin myös viime kisan jälkeen. Se on tosi rehti tamma, mutta viime startissa näkyi jo väsymystä, kun oli monta kovaa starttia lyhyin välein. Nyt se tuntuu taas oikein pirteältä. Sen pitää edelleen nostaa tasoaan menestyäkseen, kun rahaa on tullut paljon lisää, mutta tunne on, että se myös pystyy siihen. Kolmevuotiaat Xanthus Wapid ja Ranch The Rock tuntuvat nyt aika tasaveroisilta, mutta ensin mainitulla on parempi paikka ja siksi isompi sauma lähdössä yksi."