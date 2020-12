Kavioliigaykkösen Justice Åsin jalka murtui keskiviikon startin jälkeen - ennuste hyvä

Justice Ås alkoi ontua käännyttyään varikolle eilisillan startin jälkeen, ja tutkimuksissa paljastui pystylinjainen säärimurtuma. Ruuna on poissa radoilta kuukausia.

Nina Pettersson-Perklén tallin menestyshevosiin kuuluvan Religiousin voitettua Graceful Swamp Memorialin. Tauolla olevasta oriista on hyviä uutisia, mutta Justice Ås loukkasi jalkansa pahoin keskiviikkona.

Justice Ås johtaa tämän talvikauden Kavioliigaa selvällä erolla. Ruuna starttasi keskiviikon T65-päätöksessä Isokengässä ja oli siinä kolmas Willow Priden ja Thai Profitin jälkeen.

"Justice ei ollut eilen ihan parhaimmillaan, mutta onnettomuus sattui varmuudella kyllä vasta startin jälkeen", kommentoi menestysruunan valmentaja Nina Pettersson-Perklén.

"Ei tuollaiseen tarvita kuin yksi huono askel. Maitohappoa lihaksissa sellainen tulee ehkä vähän helpommin. Startin jälkeen se askelsi vielä normaalisti. Ehkä onnettomuus tapahtui käännyttäessä tallille tai jossain vaiheessa startin jälkeen joka tapauksessa. Ehdin jo sanoa ohjastajalle Seppo Markkulalle, että nyt jäädään talvitauolle, joten sikäli tämä ei ollut kaikkein pahin scenario, mutta jättikurjaa se tietysti on. Sitten huomattiin ontuminen ja sen jälkeen tutkimuksiin ja huonoja uutisia."

Justice Ås menee Teivon klinikalle operoitavaksi huomenna. Sääri pultataan yhteen, ja treenitaukoa tulee ainakin kolme kuukautta.

"Sellainen oli alustava arvio. Murtumalinja on suora, eli sikäli sen tukeminen onnistuu varmasti. Ennuste on muutenkin hyvä, mutta leikkauksen jälkeinen hevosen nouseminen pystyyn on riskikohta. Jos siitä selvitään kunnialla, ei jatkossa pitäisi olla hätää. Tällaiset traumaperäiset vahingot paranevat yleensä hyvin. Toipumisaika tarkentuu, kun eläinlääkäri Kimmo Elfving saa operaation tehtyä."

Pääset Kavioliigan sarjataulukkoon tästä (samoin mobiilihepassa voit katsoa Justicen uran tietoja).

Pettersson-Perklénillä on hyviä uutisia tallin toisesta tähdestä Religiouksesta:

"Ori on tauolla, mutta tähtää talvikauteen. Se treenaa jättihyvin, ja tammikuussa on suunnitelmissa ehkä yksi startti kotimaassa, ja sitten Ruotsi."