Marko Kreivin tähti Stoletheshow Amerikkaan Åke Svanstedtille - Ecurie D. ei

Superhevosen Ecurie D.:n omistajien Marko Kreivin ja Süleyman Yükselin toinen huippuravuri Stoleshow, 5, on siirtymässä "rapakon taakse". Huhuja myös Ecurie D:n mahdollisesta muutosta on liikkunut, mutta Kreivi torppaa ne.

Terhi Piispa-Helisten

Marko Kreivi vasemmalla Ecurie D.:n Vermon kolmevuotiaiden EM:n hurjan esityksen jälkeen.

Stoletheshow (Dream Vacation) on ottanut 13 voittoa 39 startissa ja tienannut melkein 3,5 miljoonaa kruunua. Uran toistaiseksi huippuesitys oli Jubileumspokalenin kakkonen ajalla 10,3/2140 metriä 05-avauksen ja 08-vauhtisen avauskierroksen jälkeen. Siihen suoritukseen pystyi vain todellinen huippuhevonen. Nyt koko aiemman uransa Marcus Lindgreniltä Halmstadista tehnyt Norjan kriteriumvoittaja Stoletheshow lähtee siis Amerikan valloitukseen ehkä maailman ravivalmentajien ykköselle, Åke Svanstedtille.

"Lentoja järjestellään paraikaa", Marko Kreivi kertoo kotoaan Göteborgista tavoitettuna.

"Oikein jännä kuvio. Odotukset ja kutina ovat hyvät. Marcus on tehnyt hienoa työtä, mutta on kiinnostavaa nähdä, mitä 'Kung-Åke' ja ori saavat aikaan. Luulisi ennätysten korjaantuvan vielä. Hevonen on ihan terve. Sen eläinlääkäri kävi jo kauppaa varten läpi ja totesi terveeksi, mutta ostajapuoli alkoikin vielä tinkiä. Totesimme Yükselin kanssa, että hinta on se mikä se on, ja jos se ei käy, niin meillä on käyttöä tällaisella hevoselle. Mietimme tätä Amerikkaa jo siinä kohtaa."

Ecurie D.:n mahdollisista siitoshommista ja/tai kilpailemisesta myös USA:ssa on ollut huhuja. Lisäksi olet myymässä hevostilaasi ja valmennuskeskustasi (42 hehtaaria, 56 boksia ja 1000 metrin rata) Axevallan lähellä. Onko näistä uutisia?

"Ecuriesta ei ole uutta kerrottavaa. Se treenaa normaalisti Frode Hamrella ensi kautta varten ja onhan Euroopassakin aika kovia lähtöjä. Axevallan tilan myyntiä en voi tarkemmin kommentoida, mutta siellä on ollut jopa neljä potentiaalista ostajaa tai katsojaa, ja sekin tuntuisi etenevän hyvään suuntaan. Alunperin oli ideana pitää hevosia omalla valmentajalla siellä, mutta nyt on osoittautunut toimivammaksi pitää niitä huippumiehillä vähän ympäri maailmaakin, joten laitoin sen myyntiin tai vuokrattavaksi."

