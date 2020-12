Pyhänä Ameriquen toinen esikisa - Euroopan ykköslähdön kuviot ovat muuttuneet

Sunnuntaina Vincennesissä on taas kolme paikkaa jaossa tammikuun lopun Prix d'Ameriqueen. Tie Euroopan kovimpaan ravikisaan on viime vuosina muuttanut muotoaan.

Terhi Piispa-Helisten

Face Time Bourbon kiri Prix d'Ameriquen ykköseksi tammikuun lopussa. Ori on suosikki myös reilun kuukauden päästä ajettavaan tämän talvimeetingin kisaan. Samoin se on suosikki sunnuntain Prix de Bourbonnaisiin.

Takavuosina Prix d'Ameriquen voittosumma määräytyi voittosummien mukaan. Ranskassa palkinnot ovat olleet perinteisesti isot, ja Pohjoismaisilla hevosilla on ollut tekemistä päästä mukaan rahatilaston perusteella. Viime vuosina Ameriqueen on alettu karsia Vincennesin talvimeetingin isojen lähtöjen kautta, ja vain aivan viimeiset paikat on ratkottu voittosummalla.

Ensinnäkin merkittäviä paikkoja lunastaa "lippu" Prix d'Ameriqueen ovat olleet ns. B-lähdöt. Talvimeetingissä on neljä B-kirjaimella alkavaa isoa avointa lähtöä, Grand Prix de Bretagne (22.11.), Grand Prix de Bourbonnais ensi sunnuntaina, Grand Prix de Bourgogne (3.1.) ja Grand Prix de Belgique (17.1.). Itse pääkisa Prix d'Amerique ajetaan tänä vuonna 31. tammikuuta, ja siinä on viime vuoden 405000 eurosta 450000:een noussut ykköspalkinto.

Kussakin B-lähdössä on paikka Prix d'Ameriqueen jaossa kolmelle parhaalle. Prix de Bretagnessa marraskuun lopussa Diable de Vauvert (Prince d'Espace), Feliciano (Ready Cash) ja Bahia Quesnot (Scipion du Goutier) varmistivat paikkansa tammikuun lopun "finaaliin". Sunnuntain Bourbonnaisissa ja kahdessa muussa kisassa on taas paikka kolmelle jaossa. Face Time Bourbon (Ready Cash) on ensi sunnuntain kisan ainoa suosikki.

Ameriquen paikkaa varten hevosen pitää olla kolme sakissa B-lähdössä. Jos sama hevonen on uudestaan kolmen joukossa, ei paikka siirry alemmaksi sijoittuneelle. Lisäksi viime vuosina on haluttu varmistaa nuorten hevosten osallistuminen Ameriqueen, ja tässä kuviossa tänä vuonna 27. joulukuuta on tärkeä päivämäärä. Silloin järjestetään Criterium Continental nelivuotiaille ja Prix Tenor de Baune viisivuotiaille, joiden voittajat pääsevät Ameriqueen. Vuoden vaihteessahan mainitut hevoset täyttävät viisi ja kuusi. Face Time Bourbon on alustavasti starttaamassa Prix Tenor de Baunessa viimeistelläkseen vireensä Prix d'Ameriqueen. Viime vuoden voittokin tuli vastaavalla reilun kuukauden starttivälillä isoon kisaan.

Viime vuonna Criterium Continentaliin liittyi daramatiikkaa. Se oli kisa, jossa Face Time Bourbon varmisti paikkansa Prix d'Ameriqueen, jonka se lopulta voittikin. Campo Bahia (Muscle Hill) kaartui kuitenkin loppusuoralle selvässä johdossa laukatakseen alamäkeen. Kisasta jäi vaikutelma, että ilman laukkaa jälkimmäinen ei ehkä olisi hävinnyt. Face Time Bourbon olisi toki päässyt mukaan Prix d'Ameriqueen lopulta voittosummallaankin nuoruudestaan huolimatta. Kysymys on kuitenkin, oliksiko oriilla startattu välissä olleissa B-lähdöissä paikan varmistamiseksi, ja olisiko se ollut yhtä hyvä tannikuun viimeisenä sunnuntaina, jos se olisi kilpaillut tiheämmin?

Suomalaisittain pääsy mukaan Euroopan ehkä arvostetuimpaan ravikisaan - anteeksi Elitloppet tai Lotteria-ajo - ei ole helppoa. Tällä hetkellä ainoa ajankohtainen hevonen on kuusivuotias ori Martin De Bos (Maharajah), joka on kilpaillut loppuvuoden menestyksellä Ranskassa ja Philippe Billardin valmennuksessa. Ori on Ruotsissa syntynyt, mutta sen on kasvattanut ja omistaa Mika Vihelä Kalajoelta. Suurkilpailuissa hevosten kansallisuudet ovat määräytyneet matkan varrella kirjavasti, mutta periaate nykyään pääsääntöisesti lienee, että kilpailija edustaa omistajansa kotimaata.

Esimerkiksi myös Ranskassa vahvasti juosseet Kari Lähdekorven ja Arvo Ylitalon omistama Sobel Conway (Conway Hall) tai For You Kotka OY:n Whole Lotta Love (Love You) eivät ruunahevosina tule kyseeseen. Grand Prix d'Amerique on kilpailu oriille ja tammoille. Tosin tänä vuonna jo kerran uutisoitiin, että paras Ranskassa kilpaileva ruuna voi saada paikan Ameriquessa määrätyn karsintasysteemin perusteella, mutta paikallinen keskusjärjestö pyörsi viime tingassa.

Martin De Bos ei tule pääsemään mukaan Ameriqueen voittosumman perusteella, sillä oriilla on rahtua vaille 250000 euroa tilillään, kun Prix d'Ameriqueen päästää voittosumman perusteella yleensä vajaan miljoonan lukemilla. Kuitenkin ori voisi päästä jompaan kumpaan seuraavista B-lähdöistä ja sitä kautta kolmen joukkoon sijoittuen. Myös noihin lähtöihin mukaanpääsy menee voittosummien perusteella, mutta Vincennes on ainoa rata Ranskassa, jossa saa eräänlaisia karsintapisteitä. Martin oli ilmoitettu ensimmäiseen B-lähtöön, mutta ei mahtunut ja juoksi lopulta samana päivänä rahasarjassa. Prix de Bretagnen "karsintapisteillä" se voisi saada paikan jatkossa, mutta todennäköisesti sillä tähdätään tänä talvena omiin sarjoihinsa. Tiistaina 29.12. on nappisarja Vioncennesissä, ja oriin suomalaisen hoitajan Eva Sahan mukaan tähtäin on siellä.

Linkki sunnuntain Prix de Bourbonnaisin lähtölistaan (1. palkinto 42750 euroa).

Tässä vielä vielä pelifirma PMU:n sivulle, jolla faktat ja karsintasysteemi Prix d'Ameriqueen 2021: