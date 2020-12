Uutiset

Hei ravaa raviratsu reima – satula on Villivekolle tuttu, vaikka edessä onkin ruunan montédebyytti Uutiset Antti Pylkkänen Villiveko lähtee pinkomaan huomisessa Prix du Nord -finaalissa paalulta pakoon. Voitokkaan ruunan viidentoista naisen muodostamaan omistajakuntaan kuuluu maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Kaijaleena Runsten

Kuusivuotias Villiveko on voittanut uransa kuudesta kisastaan viisi. Lauantaina on edessä ruunan elämän ensimmäinen monté-mittelö. Turun Prix du Nord -finaalissa Villivekoa ohjastaa kokenut Karoliina Sinkkilä. Kuva on 5-vuotiskauden kesäraveista.

Turun Toto75-ravirivin toisena kohteena käytävän Prix du Nord -finaalin yksi ennakkosuosikeista on Villiveko. Näin silti, vaikka Heporin pojalla onkin edessään uransa ensimmäinen raviratsastuslähtönsä. Villivekon omistajakimppa Talli Vekottarien juuret juontavat vuosituhannen alkuun ja Brysseliin. Nykyään maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkönä toimiva Jaana Husu-Kallio ja Maaseudun Tulevaisuuden toimittaja Kaijaleena Runsten tutustuivat toisiinsa töidensä merkeissä EU:n pääkaupungissa. Puheet kääntyivät tämän tästä molemmille läheisiin suomenhevosiin, ja he sopivat kokoavansa jonain päivänä porukan kotimaisen rodun edustajan ympärille. Vuosien kuluttua kimppa toteutui, ja Villiveko valikoitui porukan silmäteräksi. Talli Vekottariin kuuluu viisitoista naista, ja maantieteellinen hajonta ulottuu Brysselistä Iisalmeen. Valmentajaksi Kari-Markku Karjalaisen kasvattamalle suvukkaalle varsalle valittiin Antti Ojanperä. Villiveko vietti varsavuosinaan yhden talven Kittilässä Jouko Kankaan lumitreenissä. Varsan otteet tekivät kokeneeseen Kankaaseen vaikutuksen, mutta nelivuotiskausi typistyi ruunauksen vuoksi vain yhden paikallisravistartin mittaiseksi. Viisivuotissesonki starttasi lennokkaasti. Villiveko kolkutteli jo uransa kolmannessa kisassaan tähtirajan portteja. Keskikesällä tilanne kuitenkin synkistyi, kun ennen Halsuan Miljoonaraveja ruuna alkoi käyskennellä kolmella jalalla. Vasemman etujalan pinnallisessa koukistajänteessä havaittiin vaurio, ja alkoi pitkä toipumisen tie. Villiveko kävi Kimmo Elfvingin hoidossa ja kontrolleissa Teivossa, ja ruuna vietti muun ajan Pihtiputaalla laitumella kaverinsa Kevinin Tähden kanssa. Syyskuussa 2019 Villiveko siirtyi Hattulaan Katja Kannistolle kuntoutettavaksi. Ruuna opetettiin ratsuksi, ja joulukuusta kesäkuun loppuun saakka Villivekolla on ratsastettu säännöllisesti. Ratsastuskestävyys on siis montéa ajatellen kohdallaan. Viime kuukausina Villiveko on valmentautunut Elimäellä Jussi Suomisen hoivissa. Valmentajanvaihdos tuli eteen, kun omistajista valtaosa asuu pääkaupunkiseudulla, ja he halusivat hevosensa treeniin mahdollisimman lähelle itseään. Suomisen ja Villivekon yhteistyö käynnistyi parhaalla mahdollisella tavalla, kun ruuna veti Kouvolassa koitostaan vakuuttavasti alusta loppuun. "Moilasen Ari sanoi, että varastoon jäi sekunteja. Startti vei eteenpäin, eikä mitään takapakkeja ole viime kisan jälkeen tullut. Mitä nyt kelit ovat olleet täällä vähän vaikeat, kun maa jäätyi, mutta lunta ei ole. Silti olemme päässeet ajelemaan ihan suunnitellusti", Jussi Suominen kertoo. Suominen jatkaa, että Villivekolla on heilläkin ollessaan ratsasteltu. "Satula on ruunalle kyllä käypäinen selkään." Treenari luottaa suojattiinsa lujasti. "Kyllähän sieltä pitkältä pakilta tulee kovia nimiä, mutta on se sata metriä vaan paljon takamatkaa. Siinä tulee kiertäjille vääjäämättä liikenneruuhkiakin eteen." Suominen sanoo, että Villiveko on kotioloissa lunki ruuna. Miten valmentaja tulee sitten toimeen ison omistajakimpan kanssa? "Hienosti tullaan toimeen, tosi innokkaita ovat omistajat. Kun koko armeija saapuu tallin pihalle, niin silloin ovat vapaat parkkipaikat vähissä. Villivekon WhatsApp-ryhmässä käydään aktiivista keskustelua, ja puhelin piippaa ahkerasti", Suominen nauraa. EDIT: Lisätty kello 16.45 maininta, että Kaijaleena Runsten on Maaseudun Tulevaisuuden toimittaja.