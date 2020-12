Lisää lähtöjä aloitteleville suomenhevosille, kannustaa ratoja ja hevosenomistajia Suomenhevosliitto

Aloite on Hippoksen mukaan tervetullut nuorten hevosten kilpailumahdollisuuksien lisäämiseksi. Samalla saataisiin ravipäivää kohti lisää lähtöjä, kun kilpailupäivien määrä hieman laskee.

Terhi Piispa-Helisten

Derbyfinalisteja kuten kuvan Landen Paukku ja Vixeli ei saada radoille, ellei nuorilla hevosilla päästä alkuun sopivan haastavissa lähdöissä, joissa hevosen itseluottamus ja kokemus kilpailemisesta karttuu.

Suomenhevosliitto haluaa kannustaa raviratoja tarjoamaan sopivia lähtöjä nuorille ja kilpailemattomille suomenhevosille sekä valmentajia ja hevosten omistajia tuomaan näitä hevosia starttiin.

"Kysyntä ja tarjonta eivät tällä hetkellä kohtaa siinä, miten saadaan aloittelevia suomenhevosia nopeammin radalle. Ne tarvitsevat mukavia aloitusmahdollisuuksia, etteivät joudu heti älyttömän koville", arvioi tilannetta Killerin raviradan kilpailusihteeri Janne Jääskeläinen.

Hän on myös Suomenhevosliiton hallituksen jäsen.

Usein iltaravien lähdöissäkin tasoituksen nousut on laitettu sen verran isoiksi, että aloittava ravuri joutuu heti kohtaamaan selvästi kokeneempaa seuraa.

Toisaalta tuhannen euron ykköspalkinnoista kertyy myös nopeasti tilanne, jossa nuori hevonen joutuu pian juoksemaan älyttömän kovaa, Jääskeläinen toteaa.

Kun Jääskeläinen on keskustellut aloitteesta muilla raviradoilla toimivien kollegojensa kanssa, asia on otettu ainakin alustavasti vastaan positiivisesti. "Yhteinen ongelma tässä on kaikilla."

Suomenhevosliiton kannustuslähtöjen suositus on, että perusmatkalta lähtisivät esimerkiksi 1,46:n kilometriennätyksen juosseet ja nousut tapahtuisivat 1,5 sekunnin mukaan. Tammoille ja 4-vuotiaille suositetaan 20 metrin hyvitystä.

Toinen mahdollisuus on järjestää lähtö myös paikallisravilähtönä ennen varsinaisten ravien alkua.

"Niissä ei tarvitse ajaa aloittelijoilla heti niin kovasti kilpaa. Pystytään vähän passailemaankin, ilman että se on sääntöjä vastaan. Siinä on myös hyvää, että paikallisravilähtö ei vaikuta karsintapisteisiin."

Suomen Hippoksessa aloittelevien suomenhevosten sarjojen lisätarjonta nähdään erittäin suotavana.

Kilpailupäällikkö Tuomo Pekosen mukaan aloite on tervetullut ja hän toivoo ratojen tarttuvan siihen.

"Uudessa Hippoksen strategiassakin on nuorten hevosten radalle tulon edistäminen molemmissa roduissa. Tämä on sen kanssa linjassa."

Pekonen suosittaa, että radat tarttuisivat aloitteeseen ennemmin lisäämällä sarjan normaaliksi totolähdöksi eikä paikallisravilähdöksi.

"Se olisi hyvä nyt, kun lähtöjen määrää toivotaan lisättävän ravipäivien vähetessä."

Pekonen myös tuo esiin sen, että paikallisravit eivät kuulu ratojen saaman palkintotuen piiriin, tavalliset totolähdöt sen sijaan kyllä.

"Näissä lähdöissä voidaan aivan hyvin maksaa huomattavasti pienempiä palkintoja, mitä suomenhevosväki käsittääkseni toivookin."

"Sitten pitää toki myös saada lähtöön riittävä määrä osallistujia, jotta se ylipäättään toteutuu", hän viestittää valmentajien ja omistajien suuntaan.

Paikallisravilähtöjen lisääminen voi olla radoilla hankalaa, jos tarvittavaa määrää vapaaehtoisia toimihenkilöitä ei saada.

Janne Jääskeläinen tunnistaa tilanteen Killerillä. "Meillä voi usein olla kaksikin ponilähtöä ja koelähtö siinä ravien alla. Toimihenkilöiden pitäisi tulla sitten jo todella aikaisin, mikä voi varsinkin arkipäivänä olla hankalaa."

Pekonen lisää tähän sen, että jos ravien alle lisätään nykyistä enemmän lähtöjä, se voi myös häiritä varsinaisiin lähtöihin valmistautuvien hevosten lämmitystä.

Alueellisia eroja esiintyy. Siksi Suomenhevosliiton hallitus päätyi siihen, että rata saa itse päättää kumpaan luokkaan lähdön lisää.

Ratojen pitää ilmoittaa ensi vuodelle kaavaillut paikallisravipäivät Suomen Hippokseen viimeistään tulevana maanantaina 14. joulukuuta.

"Odotamme nyt aloitteen kanssa ensin sen, ettei tehdä karhunpalvelusta oikeiden paikallisravien järjestäjille", Janne Jääskeläinen toteaa.

Uusia sarjoja toivotaan ajettavan vuoden alusta alkaen marraskuulle asti.

Suomenhevosliitto tarjoaa jokaisen lähdön voittajalle loimen ja kaikkien osallistujien taustajoukoille pullakahvit.

Paikallisravilähtöinä ajettavissa lähdöissä tammi–toukokuun välillä osallistuneiden hevosten omistajille järjestetään puolestaan arvonta. Sen palkintona ovat kahden hengen pääsyliput Seinäjoen Kuninkuusraveihin.