Uutiset

Face Time Bourbon ei jättänyt mitään arvailujen varaan Uutiset Riku Niittynen Prix d'Ameriquen toinen esikisa Grand Prix de Bourbonnais teki sen entistä selvemmäksi: Face Time Bourbon on tällä hetkellä ylivoimainen hevonen Vincennesin hiilimurskalla.

Elise Fossárd

We are the Champions. Face Time Bourbon ja valmentajansa Sebastien Guarató hallitsevat Vincennesin hiilenmustalla kaviouralla.

Toisaalta talvimeetingin huippukisan Prix d'Ameriquen jättisuosikki Face Time Bourbon (Ready Cash) pitää pientä jännitystä yllä. Välillä on tullut laukkojakin, ja pyhän Bourbonnaisin alkumetreillä sellainen jälleen nähtiin. Ori jäi jonkin verran ja eteneminen kohti keulaa keskeytyi, mutta raviaskeleet löytyivät melko nopeasti sittenkin. Matkaa oli 2850 metriä, ja alun vauhti oli leppoisaa. Björn Goop eteni Sebastien Guaraton valmennettavalla kolmijonosta reilu kaksi kilometriä ennen maalia, etusuoralla Vincennesin pääkatsomon edessä, keulaan: jännitys alkoi olla koko lailla ohi. Loppusuoralle tultaessa Jean-Michel Bazíren tallin kakkos-kolmoshevonen tässä lähdössä, viime kisassaan maalikuvassa Martin De Bosin (Maharajah) voittanut italialaisori Victor Ferm (Nad Al Sheba), näytti hetken haastavan suosikkia saatuaan Alexandre Abrivardilta hyvän reissun kärjen tuntumassa. Goop kannusti orittaan terävästi alamäkeen suuntautuvan loppusuoran alussa. Nopeasti kävi selväksi, ettei ohituksia tule, ja viimeiset 100 metriä Goop sai istua rauhassa. Victor Ferm nappasi paikan tammikuun lopun kisasta. Kolme parasta kaikissa neljässä B-lähdössä saavat Prix d'Amerique -paikan, ja kolmas oli pyhänä Norjan Moni Viking (Maharajah) - suomalaisllekin, sekä Björn Goopille, tuttu hevonen. Monella Prix d'Amerique -kandidaaatilla ajettiin pyhänä ns. prepareta kohti päätavoitetta, mutta monen hevosen vire jätti vielä myös toivomisen varaa taktiikasta riippumatta. Niillä on uusia näyttöpaikkoja niille on kolmas tammikuuta Prix de Bourgogne ja 17.1. Prix de Belgique. Face Time Bourbonin vireestä ei tule suurempia kysymyksiä, ja oriin taustavoimilla on suunnitelma startata vielä kerran ennen Ameriquen (1. palkinto 2021 on 450000 euroa) h-hetkeä 31. tammikuuta. Joulun jälkeen 27.12. ajetaan Prix Tenor de Baune vain viisivuotiaille, ja ori on entistäkin suurempi suosikki nappaamaan sen 38250 euron ykköspalkinnon, jos starttaa. Pyhältä irtosi 42750 euroa, ja koko uran ansiot ovat n. 2,15 miljoonaa 32 startista, joista 27 on päättynyt voittoon. Ennätys on 09,4 (ME) tasoituslähehtyksellä tapahtuneesta 2200 metrin juoksusta syyskuulta Vincennesistä. Pääset tästä Prix de Borbonnaisin videoon. Tässä linkki sunnuntain päälähdön tuloksiin. Aiheet Prix de Bourbonnais Prix d'Amerique Björn Goop Sebastien Guarato Face Time Bourbon Jean-Michel Bazire Alexandre Abrivard Vincennesin ravit Pariisin talvimeeting