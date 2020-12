Päivän ravit: Kuopion kolmosdivarissa ykkösluokan leima

Terhi Piispa-Helisten

Pieneltä paussilta palaava Kainuun kanuuna Whogonow on yksi Kuopion kolmosdivarikarsinnan kuumista nimistä. Mikko Koivun valmennettavan kyytiin istuu vuoden 2016 amatööriohjastajien Pohjoismaiden mestari Janne Lukkari.

Maanantain ehdoton kohokohta on Kuopion tasoltaan mahtava III divisioonakarsinta, missä iskevät yhteen lahjakkaat nelivuotiaat Joseph Boko, Callela Lincoln, Gerris Trix ja Asterisque sekä vuotta vanhemmat Kitzune G.G., Whogonow ja Brisenda.

Voittojyvän löytänyt Joseph Boko on suosikki, vaikka voimamenijällä onkin kierrettävänään kaikki 11 pienemmällä numerolla starttaavaa kilpakumppaniaan. Joseph Bokolla on edessään työntäyteinen viikko, kun ruuna on tositoimissa myös torstaina, tuolloin Jokimaalla.

Forssan ykkösmatsi on Kasvattajakruunu-kakkosen Might Be Romeon, Suomessa tappiotta etenevän Vikens Energyn ja huippuhiihtäjien voittokoneen Bismarck Comeryn kohtaaminen.

TotoTV-studiolähetys kello 18.00-20.45. Juontajana toimii Marinka Salminen ja asiantuntijana Lauri Hyvönen. Vieraaksi saapuu Juniorikypärät -ohjastajaottelun voittaja ja superlupaus An-Dorran hoitaja Anna Hiltunen.

Ruotsin illan Toto64 isketään Färjestadiin. Riviä ryydittää runsaan 130 000 euron jackpot. Illan ylivoimainen avainhahmo on Pariisista palannut Björn Goop, jolla on amatöörilähtö pois lukien potentiaalinen voittajaehdokas jokaiseen kohteeseen.

Färjestadin Toto64-kierros käynnistyy 20.30.