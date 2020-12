Team Melkko & Sorosen hevoset paranemassa - Elian Web keskiviikon 86-pankiksi asti?

Mahtavan alkukauden jälkeen Katja Melkon ja Janne Sorosen Julmyran tallin kilpailutahti on hidastunut viime viikkoina - tähän on selvä syy.

Ville Toivonen

Elian Web ja Janne Soronen.

Vain yhdeksän starttia tallin hevosilla joulukuun ensimmäisen puoliskon aikana on vähän, kun ajatellaan, että koko kausi on tuottanut jo 80 voittoa ja yli yhdeksän miljoonaa Ruotsin kruunua palkintorahaa. Team Melkko & Sorosen valmennuksessa on tänään jokseenkin 50 hevosta. Toki voittotahti on edelleen kova: kolme tolppaa noista yhdekästä startista.

Kuitenkin hitaaseen starttitahtiin vuoden lopussa on ymmärrettävä syy. Tälle viikolle on ilmoitettu starttiin viisi hevosta, mm. Elian Web T86-päätöskohteeseen Solvallaan.

"Elian Web oli viime juoksussaan viruksessa, vaikka se kakkoseksi 75:ssä ylsikin", kertoo Janne Soronen.

"Se ei ollut omalla tasollaan. Joku tauti on nyt käynyt meidän hevosemme melkein kaikki läpi, ja ne ovat olleet vaisumpia viikon verran kukin. Keskiviikkona ruuna tulee olemaan paljon parempi, ja olen optimistinen menestyssauman suhteen takarivistäkin. Tehtävä vaikuttaa sopivalta. Takaa ollaan tietysti vähän siitä riippuvaisia, kuinka lähtö ajetaan, mutta mahdollisuus menestyä on silti iso. "

MAS Capacity, kauden yksi menestyshevosista, juoksee myös Solvallassa 86-kohteiden ulkopuolella, pärjääkö?

"Voi onnistua taas. Sen sauma on liki yhtä iso, kuin Eetunkin. Eetu on varmempi suorittaja, mutta MAS Capacity on paremmalla paikalla, ja se on tasoittumaan päin, vaikka viimeksi laukkasikin. Sitä edelsi kuitenkin poikkeuksellisen monta onnistumista putkeen tälle hevoselle. Se löi turpansa siivekkeeseen viimeksi ja hyppäsi, mutta tuntui Jorma Kontion käteen edelleen tosi hyvältä. Kumpikin keskiviikon starttihevonen menee täysin entisellä varustuksella."

Miten muut asiat edistyvät?

"Hyvin. Olen juuri hakemassa viimeisiä meidän hevosia ja tavaroita Lumijoelta, vaikka suuri muuttokuorma meni jo aikoja sitten. Uudet asukkaat muuttavat todennäköisesti ensi viikonloppuna sisään. Meidän Ranskan filiaalin suunnitelmakin etenee, ja ensi vuonna olisi tarkoitus lähettää sinne hevosia ja hoitaja useamman kuukauden jaksoksi. Suunnitelma on melko valmis, mutta yksityiskohdat selviävät lähempänä."