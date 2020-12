Ainakin kolme siitostammaa "Tarzan" Melanderin huutokaupasta Suomeen

Ville Toivonen

Markku Punkari oli yksi suomalaisostajista eilisessä Ruotsin huutokaupassa, jossa myytiin 54 Stefan Melanderin omistamaa siitostammaa: "Tottakai Mascatekin kiinnostaa, mutta yli budjetin menee."

Kalleimman suomalaisostoksen teki nimimerkki Hannu, joka viittasi Hoss-kasvattaja Hannu Härmälään. Härmälöillä Sukkisissa on tehty sukupolvenvaihdos, ja toiminnan puikoissa on nykyään Hannu ja Hanna Härmälän poika Viljami Härmälä. Yhdeksänvuotias 11,0-aikainen jenkkitamma Ski To The Max (Conway Hall) maksoi 175000 kruunua. Tammalla on myös huima emälinja ja se on kantavana Melanderin omasta oriista Scarlet Knight (Pine Chip). Varsamaksu 69000 kruunua ei kuulunut kauppaan.

Yli 300 hevosta omistavan tai ainakin omistaneen Melanderin ei tarvinnut siis luopua täysin ilmaiseksi hevosistaan, mutta hänen myydyissä siitostammoissaan oli laatua, ja hinnat olivat siihen nähden erittäin kohtuulliset. Yhtenä osana kuviossa oli se, että kaikki tammat kantoivat Melanderin omista oreista Nuncio (Andover Hall), Scarlet Knight, Uncle Lasse (Donato Hanover) ja yksi kantoi Super Photo Kosmoksestakin (S.J.'s Photo). Näin ensi kesänä on tulossa iso summa lisää varsamaksuina.

Ravivalmentaja Nina Pettersson-Perklén on myös aktiivinen hevosmarkkinoilla, ja näköjään ei pelkästään kilpahevosten rintamalla. Hän huusi ASVT:n (Ruotsin kasvattajajärjestö) sivulla järjestetystä huutokaupasta kahdeksanvuotiaan Amerikassa syntyneen 13,5 Ilyaand Over Hallsin (Andover Hall) 11000 kruunulla. Se kantaa myös Scarlet Knightistä. Tamman emä Ilya's Girl (Donerail) on Melanderin huippuhevosen hambovoittajan Scarlet Knightin jättäneen Ruby Crownin sisko. Näin varsa tulee linjajalostettua (3+3) Scarlet Knightin emänemänemään Crown Thy Godiin. Niin tai näin, Pettersson-Perklénin ostosta, kuten muitakin suomalaisostoksia, voi pitää melkoisina löytöinä.

"Ihan omaan käyttöön tamma tulee", Pettersson-Perklén kertoo.

"Minulla on toinenkin kantava tamma, joten keväällä syntyy kaksi omaa kasvattia. Huusin toistakin tammaa, mutta se meni ohi."

Löytönä täytyy pitää myös nimimerkki PHK (Punkarin Hevostalli Ky) huutamaa yhdeksän vanhaa Paris Metroakin (Cantab Hall) 29000 kruunun hinnalla. Myös se kantaa Scarlet Knightistä. Paris Metro 12,3 on 09,9 menneen ja 918775 taalaa tienanneen Murmur Hanoverin (Majestic Son) sisko. Emä Mrs Ronerail (Donerail) on puolestaan siitosori Dr Ronerailin 10,2 ja n. 5,2 miljoonaa kruunua täyssisko.

"Tämä oli kuudes kantava tamma tähän meille kotiin", nuoresta miehestä jo -70 luvulta asti hevoskasvatuksessa vaikuttanut Markku Punkari laskee.

"Lisäksi on neljä tammaa kimpassa muiden kasvattajien kanssa: yksi Katri Rantalan ja kolme Mikkoloiden kanssa. Ei nuo hinnat päätä huimanneet, jos vertaa vaikka Amerikasta ostamiseen, joihin tulee tuhansia päälle lento- ym. kuluina. Tottaikai kasvatti Mascate Matchinkin huutokauppa kiinnostaa reilun viikon päässä, mutta lähden siitä olettamuksesta, että se menee automaattisesti yli omasta budjetistani."

Tästä päset ASVT:n "Tarzan-huutokaupan" tuloksiin ja tietoihin. Hevosten nimen alta pääsee mm. sukutietoihin ja muihin tarkempiin yksityiskohtiin.