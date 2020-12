Tuplamiljonääri Mr Golden Quick Katja Melkon valmennukseen

Terhi Piispa-Helisten

Mr Golden Quick ja Veikko Haapakangas ruunan edellisestä menestystallista. Nyt seitsemänvuotias valmentautuu Team Melkko & Sorosella.

Mr Golden Quick (Make It Happen), 7, on tullut tunnetuksi kovista loppuriuhtaisuistaan Elitloppet-viikonloppua ja 75-finaaleja myöten. Kahden jokseenkin miljoonan kruunun palkintosumman kauden jälkeen 2020 on kuitenkin ollut nihkeämpi, ja nyt Melkko ja Soronen saavat yrittää.

"Mr Golden Quickin omistaja soitteli Haapakankaankin kanssa keskusteltuaan", Katja Melkko kertoo.

"Olivat tulleet siihen tulokseen, että kannattaa koittaa jotain uutta. Hevonen on mielenkiintoinen, ja se menee nyt tuolla ulkona yhdessä Elian Webin kanssa, mutta annetaan sille aikaa. Eläinlääkäri ensin ja Tuula Pursiainen vuodenvaihteen jälkeen saavat käydä ruunaa läpi. Katsotaan rauhassa, josko keksittäisi jotain avaimia hevoseen. Sillähän on hyvä kapasiteetti, mutta pitää muistaa, että Mika Haapakangas on valmentajana onnistunut todella hyvin ruunan kanssa."

Mr Golden Quick on Ruotsin rekisterissä, mutta sen omistavat sodankyläläiset Antti Mykkänen, Juha Alatalo ja Pekka Kumpuniemi.

Linkki yli 2,4 miljoonaa kruunua tienanneen Mr Golden Quickin uran tietoihin.

Melkon ja Sorosen perheen "joulurauha" sisältää Big Shotin (Maharajah-Target Hoss) T75-startin keskiviikkona Mantorpissa sekä neljä hevosta Solvallan Tapaninpäivän raveissa.

"Big Shot (Mantorp T75-5) on tosi kiva hevonen, ja se on aloittanut meiltä mainiosti. Kuitenkin takarivit ja selkäjuoksut ovat ehkä olleet juuri sitä, mitä ruuna on kaivannut . Tai on vähän vaikea veikata, mitä nyt tapahtuu eturivistä. Hyvältä se tuntuu, enkä jättäisi ruunaa poiskaan peleistä."

"Solvallan 75-hevoset ovat Exaudio Vici (T75-1) ja Elian Web (T75-3). Exaudio oli ainoa meidän hevonen, joka joutui oikein lääkekuurille, kun tässä oli jotain virusta. Se oli Jägersron jälkeen kovassa kuumeessa. Ruunaa on laiteltu rauhassa, ja nyt se tuntuu taas hyvältä. Uskon normisuoritukseen, mutta näissä lähdöissä on muitakin kovia, eikä uskalla luvata hirveitä."

"Elian oli Jägersron aikaan ehkä jossain taudissa sekin. Viimeksi Solvallassa se vain ei oikein motivoitunut, kun kiertäminen meni mahdottomaksi takarivistä. Se on parempi kärkiryhmästä ja nyt sinne varmaan pääsee, mutta miten kiihdytys menee, sitä ei moni tiedä vielä. Kuitenkin ruuna tuntuu hyvältä, se ei ollut yhtään väsynyt viime startissa ja en unohtaisi Eetua täysin peleistä. Kaikki hevosemme menevät samalla varustuksella kuin aikaisemminkin."

"James Gonzales ja Honey Journey juoksevat Solvallan muissa lähdöissä. Honeylla on huono lähtörata ja tekemätön paikka. James oli ehkä myös viimeksi vähän alamaissa, vaikka voittikin. Se on hyvä hevonen sarjoihinsa, ja menestystä odotellaan."