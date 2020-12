Serkamo käy ajamassa hevosia Pettersson-Perklénin tallilla: "Siinä nuortuu"

Antti Serkamon albumi

Antti Serkamo kotonaan Loojärvellä.

Antti Serkamo, 64, oli vuosikymmeniä eräänlainen Vermon kasvot. Aito stadin kundi pärjäsi, välillä oli hiljaisempaa - välillä paremmin, ja oli monessa mukana. Venicen osakasvattajana tuli mainetta ja varsoja tuli opetettua monta. Hän oli aina Vermossa treenaamassa hevosia, vetämässä korttikurssia tai ottamassa ravivieraita vastaan. Jos joku kysyi neuvoa tai apua, vastaus oli aina: "kyllä mä jeesaan, kyllä mä hoidan." Viitisen vuotta sitten Serkamo katsoi kuitenkin aikansa tulleen täyteen raviurheilun osalta. Hän laittoi pillit pussiin Vermossa ja hakeutui sen jälkeen varhaiseläkkeelle.

"Ei ole ikävä sitä arkista aherrusta", Serkamo toteaa.

"Aikansa kutakin. Niihin ihmisiin, joihin on läheiset välit, saa kyllä edelleen yhteyden. Oon käynyt jonkun verran morjestamassa esimerkiksi Koivusia, isää ja poikaa, Turussa - ajanut hevosiakin siellä. No, just nythän ei näe paljon ketään. Raveja ehtii seuraamaan paljon paremmin, kuin aktiiviuralla. Silloin ei jaksanut. Nyt ehtii pitää itsestäänkin huolta ja syömään paljon fiksummin esimerkiksi. Mä käynkin joka päivä n. 15 kilometrin lenkillä - satoi tai paistoi, ja nythän satoi niinkuin, no, ei laiteta sitä tähän mediaan."

Nyt Serkamo on muutaman viikon verran käynyt kahdesti viikossa treenaamassa hevosia Pettersson-Perklénille.

"Lupasin auttaa tämän pimeimmän ajan, kun on niin muutama tunti tehokasta peliaikaa. Että saavat kaikki ajettua. Nina on onnistunut mahtavasti saamaan uusia hevosenomistajia. Mulle kerrotaan, että millainen hevonen, kun lähdetään treenaamaan. Mä vastaan, että miten meni, kun kysytään jälkeenpäin. Meillä on usein sellainen poikaryhmä, Arna Ruohomäki ja Alexis Pyykkönen, joskus joku muukin siinä porukassa ajamassa. Jätkillä on niin levottomat jutut, että siinä itsekin nuortuu."