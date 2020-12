Dartagnan Sisu myyty Italiaan

Terhi Piispa-Helisten

Monen mieleen syöpyi Dartagnan Sisun kesäkuinen voitto Kuopiossa. Ruuna pääsi pussista vasta kalkkiviivoilla, mutta uskomaton rytminvaihdos kantoi sen vielä voittoon ohi suursuosikki Lexus Dreamista.

Matias Salon tallissa rotaatio jatkuu. Tulopuolella on ollut nuoremman polven tykkejä, ja kokeneempaa kaartia on lähtenyt toisiin maisemiin. Tuorein lähtijä on 10,5-ennätyksinen ja liki 140 000 euroa ansainnut 7-vuotias Dartagnan Sisu.

”Myin ruunan välittäjän kautta Italiaan Milanon alueelle. Tämä oli mun ensimmäinen hevoskauppa Italiaan”, kertoo entisen omistajan Kokkolan Auto-Center Oy:n edustaja Kyösti Svart.

Dartagnan Sisu oli Ruotsissa varsahuippu, jonka tähti alkoi laskea viisi- ja kuusivuotiskausilla.

”Siltähän odotettiin Ruotsissa menestystä isoimmissa ikäluokkalähdöissä asti, ihan Derbyä myöten. Suomessakin tavoitteet olivat korkeammalla kuin mihin yllettiin. Ruuna väläytteli kyllä, mutta kurvijuoksu oli hankalaa. Moottori sillä on kova”, Svart kehuu.

Svartin mieleen jäi Dartagnan Sisun Suomen ajoista kaksi kisaa.

”Suurmestaruus-karsinnassa hevonen polki päätöskierroksen alle 11-vauhdilla. Ja se alkukesän Kuopion voitto oli mahtava, kun ruuna tykitti pienellä palalla Lexus Dreamista ohi ja ykköseksi.”

Svartin tuorein hankinta on Salon tallissa tulevaan kauteen valmistautuva viisivuotias Global Withdrawl. Ruunan statistiikka on komea: 27 kisaa ja 13 ykkössijaa. Tilipussi on lihonut toissavuotisen Elitloppet-viikonlopun kolmevuotiseliitin ja muiden arvovoittojen myötä yli 195 000 euroon.

”Sen avausta odotetaan vesi kielellä. Muutamia muitakin kauppoja on kiikarissa, mutta pidetään ne vielä liikesalaisuuksina”, Svart sanoo.