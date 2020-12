Asko Lappi: "Enjoy Lavec oli suuren maailman persoonallisuus"

Renja Ojanperä

Rest in peace, Enjoy Lavec, 09,6 - siitosjätti.

Merkittävä nimi nykyaikaisen ravurin sukutaulussa ja siitosorimarkkinoillakin, Enjoy Lavec, jouduttiin lopettamaan vanhuuden vaivojen takia eilen. Ruotsissa syntynyt, mutta Amerikassa suurimman vaikutuksen tehnyt Enjoy Lavec, 09,6, oli Suomessa ja Mountain-tallilla Toholammilla astumassa viime vuotensa. Ensi vuonna syntyy maahamme vielä kuusi tai seitsemän oriin jälkeläistä.

Enjoy Lavec (Pine Chip) siirtyi varsana Amerikkaan ja voitti siellä kaksivuotiaiden isoimman kisan Peter Haughton Memorialin ja kolmevuotisten suurista kilpailuista mm. World Trotting Derbyn. Hambossa se oli kolmas ja Kentucky Futurityssä kakkonen. Ori voitti 22 startistaan 10 ja tienasi 933956 dollaria. Siitoksessa se teki vähintään yhtä ison - suuremmankin - vaikutuksen.

Pitkälle toistatuhatta varsaa sisältävään jälkeläistöön kuuluu absoluuttinen ME-hevonen Enough Talk 08,1 ja monta muuta kovaa. Enjoy Lavecin siitosorijälkeläisiin kuuluvat mm. Glen Kronos 09,0, Lavec Kronos 09,9 ja Timo Nurmoksen tallin derbyvoittaja Red Hot Dynamite, 12,4ake ja 5,7 miljoonaa kruunua. Timo Nurmoksen perhe omistikin loppuvaiheessa oriin. Kuollessaan ori oli Lapin perheen omistuksessa.

Ehkä isoimman vaikutuksen Enjoy Lavec teki emänisänä, hieman samaan tyyliin kuin oma isänsä Pine Chip. Tämän hetken huippusiitosoreista esimerkiksi Father Patrick (Cantab Hall) 08,6, Uncle Peter (Cantab Hall) 08,7, Green Manalishi (Muscle Hill) 08,7 ja Pastor Stephen (Cantab Hall) 10,1, ovat Enjoy Lavec -emistä. Tammojen puolella Cee Bee Yes (Muscles Yankee) on puolestaan mennyt 08,6. Enjoy Lavecin nimi loistaa siis huippuhevosten sukutauluissa vielä pitkään.

Suomeen ori jätti ja jättää vanhoilla päivillään kuutisenkymmentä jälkeläistä aloitettuaan kaudella 2016 Mountain-tallilla.

"Niitä olisi voinut tulla hieman enemmänkin", Asko Lappi harmittelee.

"Jari Kinnunen oikeastaan vasta kertoi meille, kuinka oriin kanssa kannattaa toimia. Sen jälkeen ei ollut ongelmaa tiinehtyvyydessä. Ori oli todellinen persoonallisuus. Se oli orimainenkin mutta kiltti. Muut oriit eivät uskaltaneet äännähtääkään, kun herra oli talossa. Niin iso arvovalta sillä oli. Astutustilanteessa piti toimia juuri hänen omien kuvioidensa mukaan, niin saatiin aina tulosta. Tapansa astua oli kuitenkin hyvin omintakeinen, ja siinä piti olla aina meidän Sari (Lappi) kaverina auttamassa."

Miksi Enjoy Lavec lopetettiin?

"Sen hampaat olivat huonossa kunnossa, ja yleiskunto heikkeni. Oriille piti syöttää 'puuroa' ja kahdesti se veti sitä henkeensä - sellainen ahmatti kun oli. Jouduttin viemään se siksi klinikalle. Eläinlääkäri sanoi jo aikaisemmin niistä hampaista ja kunnosta, että tämä voi olla oriin viimeinen kausi. Lisäksi leuan alla oli iso kasvain, ja ajateltiin, että nyt tämä taitaa vain olla parasta hevosellekin."

Mikä on Mountain-tallin siittolatoiminnan meininki vuonna 2021?

"Ei tämä ole kultakaivos, mutta onneksi vaimo Sari on nyt palkkatyössä eläinlääkäri Seppo Kankaan laboranttina. Meillä on ainakin kolme lämminverioritta täällä ensi kaudella, Neighsay Hanover (Muscles Yankee) 09,7, Holiday Credit (Credit Winner) 10,6 ja Seven And Seven (Chapter Seven) 10,0. Jälkimmäinen kuusivuotias on harmittava, kun Björn Goop ei päässyt sillä juurikaan starttailemaan viime talvena vaivojen vuoksi. Ori on nimittäin älyttömän nopea, ehkä pätkänopein hevonen, mitä olen nähnyt. Täällä tarhassakin se menee ihan älyttömiä vauhteja. Toivottavasti varsat sitten."

"Siittolan tulevaisuus mietityttää. Toisaalta tällä seudulla tuntuu, että yhä vähemmän tammoja astutetaan. Toisaalta siitostoiminta on viime vuodet painottunut tosi paljon pakasteoreihin. Ehkä aivan viime aikoina ovat taas paikan päällä astuvat oriit saaneet Suomessa jalansijaa, kun ne saavat korkeammalla prosentilla tammoja kantavaksi."

