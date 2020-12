Mascate Matchin hinta neljännesmiljoonassa eurossa kolme päivää ennen h-hetkeä

Raviliigahevosten huutokauppa käydään täysin sähköisenä, kun Mascate Matchin myyntikin siirrettiin koronan takia Vermosta nettiin. Kauppa-aikaa on keskiviikkoiltaan, ja Massin lukema on jo nyt 250000.

Terhi Piispa-Helisten

Mascate Match - huiman kallis huutokauppaobjekti.

Raviliigahevosten joukkoon sattui muitakin helmiä, mutta Mascate Match on jo nyt omilla lukemillaan, vaikka sen tulevaisuus kilpahevosena on epävarma jännevamman vuoksi. Tamma on toipilaana juuri nyt. Lisäksi esimerkiksi Marschall Matchiin kohdistuu myös iso huomio, kun ruuna voitti viime juoksussaan tyylikkäästi keulasta Ruotsin 75-lähdön Mantorpissa joulun aatonaattona. Tuija Irrin valmennettavan hinta on tällä hetkellä 53500 euroa ja nousee todennäköisesti ennen keskiviikkoiltaa, mutta Massin lukemat ovat siis jo neljännesmiljoonassa.

Raviliiga Tapparan omistama Marschall Match on Ruotsissa Jonna Irrin hoivissa, ja omistajaporukalla on hanketta saada pidettyä se itsellään, mutta jännitystä on ilmassa sielläkin. Mascaten tapauksessa pakka on vielä enemmän auki ja hinta on jo nyt siis huimassa lukemassa nimimerkki Leif G:n hallussa, kun jäljellä on vielä monta päivää. Onko kyseessä kilpahevonen vai siitostamma, tuleeko tamman koti sijaitsemaan samassa paikassa Pekka Korven tallissa vai jopa uudella mantereella, onko omistaja kasvattaja, kimppa, molempia vai joku yksityinen suurhevosenomistaja, siinä isoimpia avoimia kysymyksiä?

Puolet raviliigavarsojen tuotoistahan menee kyseessä olevan SM-liigajoukkueen valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen. Raviliiga HIFK:n (Mascate Match) kohde on Sylva ry. eli syöpään sairastuneiden lasten läheisten järjestö. Huutokauppasivulla tapahtuu muutenkin. Sunnuntai-iltana sulkeutui hyvin menneen viisivuotiaan Just A Flirtin (All Laid Out) myynti, ja hinta oli 40000 euroa.

Pääset tästä seuraamaan raviliigahevosten ja muiden kaupankäyntiä Hevoshuutokauppojen sivulla.

Tästä pääset katsomaan Marschall Matchin viime juoksun 23.12.2020 Mantorpin T75:ssä.

*Korjattu tieto Just A Flirtistä, jonka myynti meni jo kiinni.

**EDITOITU 27.12.2020 klo 22.05: Mascate Matchin hinta putosikin auctions-sivulla jostain syystä 185000 euroon.