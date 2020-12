Menestystalli Melkko ja Sorosen vuodenvaihteen kuvioissa myös tipsejä 75:n megapottiin

Vaikka ruotsalaismediassa on esitetty viime aikoina kysymysmerkkejä Katja Melkon "stallformin" ympärillä, joulukuu on ollut todella voitokas ja koko koronavuosikin uskomattoman menestyksekäs.

Anu Leppänen

Missä Melkko, siellä Soronenkin. Pariskunta entisen kotiratansa Äimäraution näkymissä. Nykyään kotirata on Solvalla ja menestys edelleen huimaa.

Joku aika sitten ATG Liven lähetyksessä oltiin huolissaan Katja Melkon valmennustallin vireestä. Melkko oli kertonut, että tallin hevoset olivat olleet viruksessa loppuvuoden aikana. Huolissaan ei tarvitse olla: joulukuu sisältää ennen vuoden viimeistä päivää 22 starttia ja 10 voittoa.

Koko vuosi 2020 on ollut uskomaton menestystarina. Team Melkko & Soronen on noussut yhdessä humauksessa yhdeksi suurista toimijoista Ruotsin ravikartalla Solvallan seudulla, missä kilpailu on kovinta. Tallin hevoset ovat Ruotsin tilastossa tienanneet n. 9,3 miljoonaa kruunua voittoprosentilla 23 (84 voittoa). Kun lisätään, ettei Melkon lisenssi siirtynyt Suomesta heti vuoden alussa, voidaan todeta, että yhteenlasketut ansiot tältä kaudelta ovat jokseenkin 10 miljoonaa. Huikeita lukemia tuoreelle lisenssitallille! Valmennuslistalla Julmyran treenikeskuksen tallilla on 49 hevosta.

Numerot voivat vielä parantua, sillä vuoden viimeisen päivän Axevallan megajackpot-raveissa on startissa kolme hyvää saumaa 75-lähdöissä. Niistä voit lukea kommentit alempaa artikkelista.

"Töitä on tehty riuskasti koko porukka, ja tuloksiakin on saatu", Melkko myöntää.

"Hevoset olivat tosiaan kipeänä jokseenkin kaikki hetken aikaa. Kuitenkin on tehty kovasti hommia, että lähdettäisiin vain terveillä hevosilla raveihin ja noiden lukujen perusteella kai sitten onnistuttukin karsimaan flopit minimiin."

Virukset ovat hankalia havaita välillä. Joskus vasta maksimisuorituksen vaatimus paljastaa, ettei hevonen olekaan terve. Axevallaan lähdetään kolmen kovan hevosen joukkueella.

"Love No Pain (T75-1) taitaa olla paras sauma, vaikka kaikki ovatkin hyviä. Tamma tuntuu tosi hyvältä, ja viime startti oli jo erinomainen. Toissakerralla se juuri saattoi olla hieman alavireinen viruksen takia, vaikka hyvin tsemppasikin kakkoseksi. Silloin tamma ei ollut ihan oma itsensä kuitenkaan, ja tulkitsimme, että virus kävi siinäkin. Sen jälkeen meno on ollut hyvää, ja onnistumista odotellaan ja toivotaan. Se voi ehkä jopa parantaa tähän starttiin vielä. "

"Galileo Journey (75-2) on tosi kova hevonen sarjoihinsa. Se vielä tsekataan ennen lähtöä starttiin, että varmasti on terve, eikä raveihin lähdetä sillä, ellei kaikki ole kunnossa. Kuitenkin olen nyt varovainen arvioissani, sillä takarivi on sille miinus. Se menee parhaiten tasaisella juoksulla, ja tuolta voi olla vaikea saada sellaista. Jos mennäään koko ajan kovaa, se voi onnistua."

"MAS Capacity (75-5) on toinen hyvä sauma meille. Se on varmistunut ja avaakin aika kovaa. Toissastartin laukka selittyi kyllä lähtöpaikalla. Ruuna lähti ulkoa, ja Solvallassa kaarteessa kallistukset kääntyvät ulkoradoilla väärinpäin. Sieltä alkoi epärytminen meno, joka ei voinut oikein päättyä kuin laukkaan. Tämä on ensimmäinen lyhyt matka, mutta kyllä ruunalla on sekä vauhtia että fysiikkaa, se on oikeasti aika hyvä hevonen, mutta niin ovat tietysti muutkin näissä lähdöissä."

Mitä tapahtuu Team Melkko & Soroselle 2021 ja onko uudenvuodenlupauksia tai tavoitteita?

"Töitä jatketaan. Ei ole sen suurempia lupauksia tai tavoitteita. Minun täytyy hoitaa olkapääni kuntoon leikkauksella - ammattivaivoja. Ei ole vielä aikaa, mutta aika pian se täytyy hoitaa. Onneksi Janne on nyt täällä Julmyrassa ja henkilökunta on osaavaa, niin ei tule mitään ongelmaa tallin pyörimisen suhteen, vaikka itse joudun pitämään pienen toipumistauon sen jälkeen."