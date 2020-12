Vuodenvaihteen ravit: Uusi Toto75-kausi käyntiin Thai Profitin ja Don Williamsin ilotulituksella Talvimaljassa – Lähdekorvella edessään tykkilauantai

Terhi Piispa-Helisten

Viime kaudella 12 kertaa voittajaesittelyyn kaartanut ja Finlandia-ajossa kunniakkaasti viidenneksi kirinyt Thai Profit hamuaa lauantaina Talvimaljaa haltuunsa. Kimmo Aholan menestystallin tähden rattailla on valtakunnan ohjastajaliigan toista kertaa peräkkäin nimiinsä vienyt Pihtiputaan punanuttu Santtu Raitala.

Torstai 31. joulukuuta

Uudenvuodenaattoa juhlitaan Forssassa. Ravitapahtuma alkaa jo kello 15, jotta hevoset ehtivät ilotulitteiden alta kotitalliensa turvaan.

Vuoden voitokkamman ravurin arvonimeä jakavat ennen torstain lähtöjä 14 kertaa maaliviivan ensimmäisenä leikanneet Night Guard ja Sorretun Voima. Mari Koikkalaisen silmäterä Sorretun Voima voi tarrata vielä yksinään valtikkaan, sillä ruuna starttaa Forssassa kovimman kylmäverikoitoksen suurena ennakkosuosikkina.

Lämminveristen ykkössarjassa palaa paussilta Tapio Mäki-Tulokkaan treenaama William Birdland. Kakkossarjassa tekee debyyttinsä Suomessa Urchin. Sen tason testaavat William Birdlandin seurakaverit Double Revenge ja Real Red.

Mäki-Tulokkaalla on saumat yltää kotiratansa valmentajaliigan ykköseksi. Hän on kahden voiton päässä johtavasta Harri Koivusesta. Mäki-Tulokkaalla on kauden finaalissa startissa seitsemän suojattiaan, Koivusella puolestaan vain yksi.

Pilvenmäen ohjastajapörssin kunkku on viimevuotiseen tapaan Ari Moilanen.

Forssan Toto5-ravit käyntiin kello 15.

Winter Burst päättyy uudenvuodenaattona, ja Axevallan Toto75-pelissä on tarjolla huimaava liki 4,2 miljoonan euron multijackpot.

Axevallan tähtihetki on keskipitkän matkan matsi Sylvesterloppet. Suomalaisittain ovat odotukset korkealla, kun kahdelta pakilta ampaisevat jahtiin Hannu Korven huippukuntoinen Grainfield Aiden ja derbykolmonen Sahara Peyote.

Ruotsalaisvalmentajamarkkinoiden eturintamaan häikäisevällä tavalla tiensä raivannut Katja Melkko tuo uudenvuodenaaton ravikarnevaaleihin iskukykyisen kolmikon Love No Pain – Galileo Journey – MAS Capacity. Melkon valmennettavien tileille on ST:n tilastojen mukaan virrannut ykkösiä tällä kaudella peräti 84 kappaletta. Tallin voittoprosentti on 23, ja hevoset ovat ravanneet palkintorahaa liki 9,3 miljoonaa kruunua.

Rivin päätöksessä koettaa palata kultakantaan Korven toinen ässä lauantain lähtöihin, Janis Joplin Boko.

Axevallan Toto75-kierros käyntiin kello 16.00.

TotoTalk Extra-lähetys kello 15.00-18.30.

Perjantai 1. tammikuuta

Uusi ravivuosi alkaa Turusta. Toisin kuin edellispäivänä naapurirata Pilvenmäelle, Koivunen iskee nyt määrällisellä ylivoimalla muihin nähden, kun Metsämäen maestro tuo tallistaan tositoimiin illan lähtöihin peräti yhdeksän kilpuria. Näistä useammallakin on oivat saumat ykköseksi.

Illan Toto5-pankki on vikkelä tamma Mickan.

Turun Toto5-ravit kello 18 alkaen.

Länsinaapurissa ravataan uudenvuodenpäivänä Winter Burstin jälkimainingeissa Örebron Toto64-kisat. Suomalaisittain suurimmat mielenkiinnon kohteet ovat Jonna Irrin treenattavien Marcos Gallonin ja Prodigy Sharkin edesottamukset kahdessa viimeisessä kohdelähdössä. Kumpaakin ohjastaa Mika Forss, joka sai vuoden 2020 kalkkiviivoilla hienosti sadan kausivoiton saldon täyteen.

Örebron Toto64-peli käynnistyy kello 20.30.

TotoTalk-lähetys kello 18.00-21.00.

Lauantai 2. tammikuuta

Lauantaina ladataan Vermossa vuoden ensimmäiset seiskavitoset. Ravien alkamisaika on vielä vanha kello 13.30, kun lähtöjä on tarjolla vain 11. Jatkossa lauantain pääravien on tarkoitus alkaa kello 13.00.

Keskiviikon tapaan Vermon vetonauloihin kuuluu SE-tankki Don Williams. Kavioliigan osakisassa oriin riesana on ykkösradan lähtöpaikka. Don Williamsin epäonnea on kärkkymässä viime kaudella edellä mainitun tapaan 12 kertaa ykköseksi osunut Finlandia-vitonen Thai Profit. Uraansa edelleen jatkavista kotimaan lämminverisistä voitokkaimmat T.Rex ja Shadow Of Brisbane ovat joutuneet takalinjaston uloimmille paikoille.

Tammataistossa kohtaa jo jouluaatonaattona Vermossa kärkisijat vallannut troikka Tähtituula – Ciiran Tähti – Vennelmon Varma.

Vermon Toto75-lauantai starttaa kello 13.30.

Ruotsin puolella uuden seiskaviissesongin käynnistää mittavasta maalisuorastaan tunnettu Kalmar. Kari Lähdekorvella on hänen monipuolisesta hevosarsenaalistaan Toto75-kohteissa tulessa Hierro Boko, Pastore Bob ja Payet D.E. sekä oheislähdöissä Bastian ja Tasmanian Devil.

Kalmarin Toto75-kierros rävähtää liikkeelle kello 17.20.

TotoTV-studiolähetys 14.00– 20.00. Asiantuntijoina ovat Tapio Hoikka, Tommi Kela ja Riku Niittynen Juontajana toimii Jere Törmänen. Haastattelut Vermosta hoitaa Jarkko Litmanen.

Vermon ja Kalmarin Toto75-ravien studiolähetys näkyy suorana MT26-kanavalla.

Lähdekorven trillerilauantai alkaa jo päivällä, kun loistavaa kaksariputkea Ranskassa nikkaroiva Sobel Conway käy Vincennesissä taistoon kello 16.15 starttaavan Prix de Bar-le-Ducin voitosta.

Sunnuntai 3. tammikuuta

Sunnuntain kotimaisen ravisatsin tarjoaa Joensuun Linnunlahti. Iltapäivän tähti on viime kaudella 13 kertaa ykköseksi yltänyt Myrskyri. 40 metriä sen edeltä koettaa karkuun vauhdikas mutta laukka-altis Tinderi.

Huippuvireinen Absolut Arctica hakee lämminveristen yläsarjassa paluuta voittopolulle.

Joensuun Toto5:t kello 13 alkaen.

Bodenin Grand Slam -sunnuntaissa piisaa suomalaissäpinää, ja odotettavissa on sinivalkoista mitalisadetta. Lämminveristen avoimen sarjan matsissa taistelevat voitosta Petteri Joen Callela Leonard sekä Ari Aatsingin duo Top of the World – Stay Alert.

Bodenin Grand Slam Toto75-kierros starttaa kello 16.

Sunnuntaina Vincennesissä ravattava Prix de Bourgogne on seuraava Prix d'Ameriquen esikisa. Mukaan on ilmoitettu kivikovat nimet supertähti Face Time Bourbonin johdolla. Lähtölistat muodostuvat myöhemmin torstaina.