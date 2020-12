Lappiin uusi ykkössarjalainen – Kabanoss voittanut Ruotsin Toto75-tasollakin

Torniolaistreenari Vesa Jokiniemi on saanut valmennukseensa ykkössarjalaisen sekä lisäksi Maharajahin nuoren tyttären.

Satu Alaluukas

Kabanoss katselee Tornion lumista maisemaa. Ruuna nähtäneen tositoimissa jo lähiviikkojen aikana.

Etelä-Pohjanmaalta kotoisin olevan mutta jo vuosikausia Meri-Lapissa toimintaansa pyörittäneen Vesa Jokiniemen tallissa on kaksi mielenkiintoista tulokasta. Kokenut 8-vuotias Kabanoss on menestynyt Ruotsin lauantaitasolla saakka. 3-vuotias Stens Vilda on puolestaan vasta aloittelemassa uraansa.

Scarlet Knightin poika Kabanoss on kerännyt 95:ssä startissaan statistiikan: 8-8-6. Ruunan voittosumma on yli 77 000 euroa. Ennätys kirjataan lukemin 12,0.

Kaksinkertaisen E3-sankarin Al Denten pikkuveli oli tähänastisen uransa huipulla kauden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla, jolloin Kabanoss ylsi ykköseksi Ruotsin Toto75-lähdössäkin. Ruuna vaikutti tuolloin Daniel Redénin väreissä. Viime ajat Kabanoss on ollut Skellefteåssa Gabriella Laestanderin hoivissa. Ruunan tuorein kisa on lokakuun puolivälistä.

”Kabanoss tuli meille kolmisen viikkoa takaperin. Hevonen rokotettiin ja sen hampaita laitettiin, ja Rekilän Riina kävi sen läpi. Mitään isompaa ongelmaa ei ollut, sellaista pientä yleishuoltoa vain. Kyseessä on fiksu hevonen, jolla ravi käy”, luonnehtii Vesa Jokiniemi avovaimonsa Satu Alaluukkaan omistamaa menijää.

Jokiniemen mukaan Kabanoss sai olla Tornioon tultuaan hetken helpommalla ennen kuin alettiin treenata.

”Toissapäivänä ajoin ruunalla reippaammin, ja hyvin se meni. Starttiin tuleminen ei ole kaukana, varmaan parin kolmen viikon päästä aloitellaan. Sarjoja ei ole vielä tarkemmin katseltu, mutta Boden totta kai kiinnostaa”, Jokiniemi suunnittelee.

”Vaikea sanoa, mihin Kabanoss pystyy. Uskon, että se on ainakin akselille Tornio-Rovaniemi asiallinen peli. Ruunalla kilpaa monesti ajanut John Östman antoi siitä tosi positiiviset lausunnot. Hänen mukaansa Kabanossilla on jakoa ihan lauantain lähdöissäkin.”

Stens Vilda herättää huomiota jo isänsä Maharajahin ansiosta. Tamma aloitti hiljattain karriäärinsä Peter Untersteinerin käsistä tasaisesti. Täyden matkan voltin Stens Vilda meni avauskisassaan 18,3.

”Stens Vilda on meillä olevan Grynet Rivnerin pikkusisko. Tammalla oli viimeisimmässä startissaan kurkunpääntulehdus, ja siksi tuli epäonnistuminen. Katsellaan Stens Vildan kanssa rauhassa. Sillä ei ole aiemmin ollut hokkejakaan”, Jokiniemi kertoo.

”Ruotsalainen omistaja on ollut tosi tyytyväinen, kun Grynet Rivner on päässyt kilpailemaan säännöllisesti ja mennyt mukavasti, vaikka voittoja ei olekaan lohjennut. Hän halusi sitten tuoda meille omien sanojensa mukaan paremmankin hevosen, ja sitä kautta Stens Vilda sitten saapui.”