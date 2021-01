Kasvattajan analyysi: Face Time Bourbon saa ja voi hävitäkin

Terhi Piispa-Helisten

Face Time Bourbon kiri kuvassa Prix d'Ameriquen ykköseksi tammikuun lopussa, ja toistaa temppunsa reilun kolmen viikon päästä? Ori on joka tapauksessa suosikki ja Euroopan, ehkä maailmankin, paras ravuri juuri nyt.

Prix d'Amerique ajetaan tammikuun viimeisenä sunnuntaina (kuten aina); tänä vuonna 31. päivä eli vajaan neljän viikon kuluttua. Face Time Bourbon teki harvinaisen tempun ja otti ensimmäisen Prix d'Ameriquensa jo tuoreena viisivuotiaana vajaa vuosi sitten. Sen jälkeen moni ennusti oriin matkaavan kohti uusia Ameriqueja ja "maailmanhallintaa".

Tuota rataa Face Time Bourbonin ura on edennytkin. Voittoja on tullut tasaiseen tahtiin ja kovia tuloksia siinä sivussa. Ranskassa ennätykset eivät puhuta yhtä paljoa, kuin monissa maissa. Raha ratkaisee. On tullut tappioitakin, mutta uusi Prix d'Amerique häämöttää. Joidenkin mielestä vastuskaan ei ole tänä vuonna parhaiden vuosien tasoa.

"Kyllä Ameriquessa aina on hevosia, joiden kunnonajoitus on mennyt nappiin", arvioi oriin ja muut Bourbon-hevoset kasvattanut saksalaissyntyinen, mutta Ranskassa asuva Rainer Engelke.

"Ja noissa lähdöissä on paljon kovia. Missä on rahaa, siellä on kovat hevosetkin. Se on totta, että olen epävarma, missä Jean-Michel Bazíren tallin kärki on menossa. Luulen, ettei Davidson Du Pont esimerkiksi ole nyt parhaimmillaan. Tai jos hän haluaa sen huipulle tammikuun loppuun, pitää valmentajasuorituksen olla todella jäätävä. Davidson väsyi pyhänä, ja sen psyyke ei näytä nyt olevan kovimmillaan."

Engelke analysoi alla myös oman oriinsa tulevia startteja ja tulevaisuutta siitosoriina. Hän ei ota pohdinnoissaan mitään itsestäänselvänä, sillä on tottunut sijoitus- ja pankkimaailmassa tekemällään uralla ottamaan mahdollisiman paljon asioita huomioon.

"Face Time Bourbonin valmistautuminen Ameriqueen ei sittenkään mennyt aivan samalla tavalla, vaikka yritimme kopioida viime talvikautta. Ori oli loistava 2020 Ameriquessa, ja oli loogista yrittää toistaa asioita mahdollisimman paljon kilpailutuksessa ja valmistautumisessa, mutta aina on muuttujia. Prix du Bourbonnais joulukuussa meni näennäisen helposti laukan jälkeenkin, mutta ori oli väsynyt startin jälkeen, ja valmentaja (Sebastien Guarato) halusi hieman enemmän palautumisaikaa, kuin viime talvimeetingissä valmistavien starttien välillä."

"Silloin ori juoksi joulukuun alussa nelivuotisähdön Prix Octave Douesnelin, jonka voitti helposti ja 13 päivää myöhemmin Criterium Continentalin. Jälkimmäisessä Björn Goop halusi ajaa hieman passiivisesti, ja Campo Bahia näytti karkaavan. Campo laukkasi loppusuoran alussa, ja mitään matsia ei sittenkään syntynyt. Face Time voitti näin kaksi edeltävää starttiaan kohti Ameriquea ja siinä oli 35 päivän starttiväli. Tammikuun viimeiselle sunnuntaille monsieur Guarato sai sitten oriin todella hienoksi, ja Goopin taktiset vedotkin onnistuivat."

"Face Time Bourbon ei ollut ainoa suosikki viime vuoden Ameriquessa, mutta jotenkin monet odottivat sen voittoa - ehkä itsekin tein niin. Siksi voitosta tuli hieman hölmistynyt olo. Tottakai olin iloinenkin ja helpottunut, mutta kuitenkin. Tältäkö tämä tuntuu? Esimerkiksi kesän 2019 Prix President de la Republiquen voitto Fleche Bourbonilla iski ilon pintaan paljon enemmän, koska se yllätti. Tai omat ohjastajavoitot, vaikka en osaa ajaa kilpaa lainkaan. Ehkä ne ilahduttivat juuri siksi."

"Nyt olisi ollut sama starttiväli joulukuulle tarjolla, kun Continentalin päivänä olisi ollut myös viisivuotislähtö Prix Tenor de Baune, mutta Guarato valitsi viikkoa pitemmän välin ja ehkä kovemman lähdön. Bourgognesta on edelleen kunnon starttiväli Ameriqueen, neljä viikkoa, ja hevonen voi olla vaikka miten hyvä - ehkä parempikin, kun se on nyt ajettu väsyneeksi, kuka tietää? Ori oli kunnolla väsynyt sunnuntaina - sen havainnon saimme."

"Monsieur Bazíre ilmoitti kyllä ajavansa täysillä voitosta Davidson Du Pontilla, joten siinä ei tullut mitään yllätystä. Kuitenkaan kun viime talvimeetingiä ei tosiaan saatu kopioitua, en ole varma, onko Face Time Bourbon yhtä hyvä ratkaisevalla hetkellä, kuin vuosi sitten? Se on arvoitus. Hevosiin liittyy aina arvoituksia."

"Goop halusi myös ajaa voitosta, ja niin pitääkin. Suoritus meni vain todella rankaksi. Tuossa ulkoradalta ei toisaalta nyt ollut oikein vaihtoehtoja kuskille. Volttilähdöt ovat onneksi ehkä vähän sopivampia Face Time Bourbonille, kuten Ameriquessa, vaikka kummallakin lähetystavalla on tullut myös epäonnistumisia."

"Goopin talvimeeting ei ole mennyt mitenkään nappiin, joten hänkin kaipasi onnistumista. Mr Goop on loistava kuski, ehkä maailman paras, mutta huippu-urheilijakin tarvitsee onnistumisia. Mitä käyttöä on maalintekijällä, joka laukoo jollain ajanjaksolla joka kerta tolppaan? Itseluottamus on urheilussa valtavan tärkeää. Goop on voittanut tämän kauden talvimeetingissä vain yhden lähdön muilla ajokeillaan - Face Time Bourbonilla toki kahdesti. Nyt hän tietää osaavansa edelleen voittaa Vincennesissä."

"Minä en vaadi hevosiltani mitään, olen vain ylpeä niistä. Ei Face Time Bourbonin tarvitse todistaa minulle enää mitään. Jos se ei voita, niin sitten ei ollut sen päivä. Esimerkiksi sen siitosoriin kyvyt, ne eivät liity enää millään tavalla näihin kilpailuihin. Ori saa tammoja hyvin kantavaksi ja se on saanut niitä riittävästi näyttääkseen kykynsä. Enää puuttuu se, että varsat ovat oikeasti kilpahevosia - sitähän me emme tiedä. Vanhimmat varsat ovat nyt yksi, ja ne ovat hienoja varsoja, mitä olen nähnyt ja kuullut, mutta tämä ei ole mikään kauneuskilpailu. Tämä on juoksukilpailu."

"Olen hullaantunut hevosten suvuista ja hevosista itsestään. Minun silmissäni jokaisella 10-vuotisjaksolla maailmassa syntyy yhden käden sormilla laskettavissa oleva määrä oreja, joita kannattaa jalostaa. Samaan tapaan hyviä tammojakin on vähän. Niiden kanssa täytyy toimia eri tavalla, kun siinäkin on satunnaistekijöitä, ja varsoja syntyy vain yksi vuodessa - korkeintaan."

"Face Time Bourbon voisi olla sellainen superori, ja se saa nyt myös mahdollisuuden näyttää. Siihen keskitytäänkin nyt myös hyvin paljon. Siksi esimerkiksi Elitloppet toukokuussa tuntuu hyvin epätodennäköiseltä, vaikka italialaista pääomistajaa kisa ja juhliminen saattaa kuumottaa. Minä ja toinen osaomistaja, valmentaja Guarato, haluamme toisaalta keskittyä tuossa vaiheessa siitokseen ja toisaalta suojellakin vielä nuorta hevosta. Sillä toivottavasti on vielä monta talvimeetingiä edessä."

Tässä linkki Face Time Bourbonin uran juoksuihin - oikean laidan kuvakkeesta pääset Ranskan juoksujen videoihinkin.

Gerard Forní

Rainer Engelke ja Björn Goop voiton hetkellä. Engelke onnittelee Goopia hetki Prix d'Ameriquen 2020 jälkeen.