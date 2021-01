Päivän ravit: Hurjakuntoinen Huusarin talli kontrolloi Kouvolassa

Torstain Toto5-kimara tulee Kymenlaakson toisesta maakuntakeskuksesta, Kouvolasta. Odotettavissa on Pia Huusarin hirmuvireisen kaluston tykitystä. Suomalaisittain mielenkiintoinen Prix Hersilie ravataan Vincennesissä kello 17.10.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Näyttävä Love Youn tytär Rhapsody Point on yksi Huusarin ässistä Kouvolan torstaikarkeloihin. Tamman ohjaksissa nähdään Huusarin hevosten luottokuski Ari Moilanen.

Pia Huusarin valmennettavat ovat ravanneet viimeisen kahden kuukauden aikana 29 starttia. Näistä voittoon on päättynyt peräti 15. Lisäksi kakkosia on tullut neljä ja kolmosia kolme - tallikunto on Haminan Neuvottomassa kohdallaan!

Kotiradalleen Kouvolaan Huusari tuo iskukykyisen nelikon My Radio Gaga – Rhapsody Point – Extrem Brodde - Deux En Un. Näistä kolme ensiksi mainittua ovat Toto5-kohteidensa joko suuria tai ainakin selviä ennakkosuosikkeja. Jälkimmäinen lukeutuu lähdössään vahvaan haastajaosastoon.

Dominanssin täydentää Huusarin tyttären Pinja Iltasen treenaama Västerbo Highball, joka on vahvin voittajakandidaatti Toto5:n neljännessä osakisassa.

On siis mahdollista, että jokaisen Toto5-kohteen täysosuma menee samalle tallitontille. Illalla nähdään, viekö team Huusari Kouvolasta jauhotkin laarista.

Kouvolan Toto5-ilta starttaa kello 18.

Gävlen Toto64-pelissä on tarjolla 134 014 euron jackpot. Rivin avainhevoset tulevat Katja Melkon tallista, kun sekä Estelle Nordique että James Gonzales lähtevät taipaleelle kohteidensa suurina prosenttimagneetteina.

Gävlen Toto64-kierros alkaa kello 20.30.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18.30-22.30.

Vincennesin alkuillassa ravataan suomalaisittain jännittävä Prix Hersilie, joka starttaa kello 17.10. Mukana on sinivalkoinen kolmikko Sobel Conway – Whole Lotta Love – Martin de Bos. Ravinetti raportoi lähdön tapahtumat sivuillaan tuoreeltaan.