Viikonlopun ravit: Talvikauden suomenhevosvaltiaiksi tähtäävät kohtaavat Lahdessa

Terhi Piispa-Helisten

Kohti valtakunnan huippua kurkotteleva Amazing Warrior iskee kotiratansa Toto75-kierroksen ankkurina matkaan Iikka Nurmosen kannustamana. Vastus on tiukkaa tasoa Jack Vaderin, Ricoconen ja Ice Winen johdolla.

Perjantai 8. tammikuuta

Raviviikonloppu starttaa Seinäjoelta. Radan lämminveriliigan kahtena edelliskautena nimiinsä vienyt Troopers avaa omalta osaltaan uuden kisavuoden. Vastassa on toinen Seinäjoen kestomenestyjä, ykkösradan arvonnassa saanut nuolennopea Cheri Sane.

Mielenkiintoinen nimi perjantai-illassa on Troopersin tallikaveri Feeling Dream. Uransa 29:sta kisastaan 13 voittanut ruuna on startannut viimeksi maaliskuussa. Viime kaudella seitsemän täysosumaa saalistanut Indyana Joness pistää Feeling Dreamin vireen painetestiin.

Suomenhevosten kovimmassa koitoksessa saattaa vallita tammavalta, kun voittojyvän löytäneet Tutun Impi ja Tuulensuvi koettavat jatkaa kultakannassa.

Seinäjoen Toto5-kisat käyntiin kello 18.00.

Perjantain Toto64-satsin tarjoilee Romme. Jonna Irrin Ruotsin-turnee on käynnistynyt menestyksekkäästi. Rommen Toto64-kohteissa hänellä on kaksi valttikorttia: voitto vyöllään viivalle tuleva Make It Rain ja Self Taught Beauty. Irrin kolmas perjantai-iltana starttaava suojatti on avauslähdössä kisaava Perfect Storm.

Rommen Toto64-kierros käyntiin kello 20.30.

TotoTalk-lähetys kello 18.30-23.00.

Lauantai 9. tammikuuta

Lauantaina siirrytään Lahdessa Toto75-ravien osalta uusvanhaan alkamisaikaan kello 13.

Kavioliigan osakisassa käyvät kamppailuun voitosta kilpasarjan pistepörssin kärkipari, kun viivalla ovat nuolennopeat ruunat Pyörylän Paroni ja Koskelan Akseli. Osakkeitaan pyrkivät kohentelemaan superjuoksija Välähdys, väsymätön vääntäjä Morison ja huippukunnossa kisaava Rokin Maxi.

Toto75-kierros päättyy korkeatasoiseen lämminveristen ykkössarjaan. Kotiradan menestysmies Iikka Nurmonen ja hänen tallinsa tähtiin kuuluva Amazing Warrior kantavat suosikin paineet. Haastajakatras on iskukykyinen Ricoconen, Religiousin, Jack Vaderin, Ice Winen ja Hazelhen Hermeksen johdolla.

Viime kaudella 14 kertaa ykköseksi iskenyt Night Guard kohtaa omassa koitoksessaan Samvaisin, Piteraqin sekä viime lauantaina juhlineen Brisendan.

Jokimaan Toto75-pelissä on 75 000 euron jackpot.

Lahden Toto75-ravit kello 13.00 alkaen.

Sundsvallin kaupungin liepeillä sijaitseva Bergsåkerin ravirata toimii Ruotsin viikon Toto75-areenana. Viime kesänä kuollut Zoogin eli ”Lentävä lihapulla” on muistojen kohteena keskiviikon tapaan myös lauantaina, sillä Kultadivisioona on nimetty legendaarisen oriin mukaan. Hannu Korven rajuvireinen Grainfield Aiden on joutunut jälleen haastavalle paikalle, kun ruuna lähtee matkaan numero kymmenen kyljessään.

Ilta Bergsåkerissa sisältää suomalaisittain myös muita jännitysmomentteja. Pronssidivisioonassa pamauttaa juoksuradalta liikkeelle viime viikon huutokaupassa omistajaa mojovaan 81 100 euron hintaan vaihtanut Marschall Match. Taustatukea antaa Kaptah. Klass I:ssä taistelee Marschall Matchin seurakaveri Marcos Gallon. Ruotsissa ja Katja Melkolta voitolla avannut Essie Gonzales pyrkii puolestaan jatkamaan kultakauttaan Diamantstoetissa.

Bergsåkerin Toto75-pelin jättöaika umpeutuu kello 17.20.

TotoTV-studiolähetys 14.00– 20.00. Asiantuntijoina ovat Kari Lähdekorpi, Tapio Hoikka ja Jari Haanniemi. Juontajana toimii Antti Pylkkänen.

Lahden ja Bergsåkerin Toto75-ravien studiolähetys näkyy suorana lähetyksenä MT26-kanavalla.

Sunnuntai 10. joulukuuta

Lappeenrannan Toto5-päivän seuratuimpiin hevosiin kuuluu Suomessa ja Pia Huusarilta avaava Night Hall. Helpolla ei Muscle Hillin poika tule pääsemään, siitä pitää huolen Matias Salon treenaama Quick Vald.

Edellä mainitun seuratoveri Com Tuff kohtaa sarjaporrasta alempana Redemptionin. Suomenhevosten puolella on uupeloa osallistujista. Rodun päälähdössä mittelevät voittamaan tottuneet Ierikka, Tiitukka, Posokka ja Hali Rols.

Lappeen Toto5-kisat käynnistyvät kello 13.00.

Bollnäsin Grand Slam -sunnuntain Toto75-peliä siivittää yli 371 000 euron jackpot. Rivin ankkuri on Mattias Djusen Dexter Brick.

Bollnäsin Grand Slam Toto75-kierros starttaa kello 16.