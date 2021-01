Äimärautio seuraa Vermoa – aloittaa oman podcastinsa

Oulu astuu toisena kotimaisena raviratana podcastien pariin. Ensilähetyksen on tarkoitus olla 6. helmikuuta kisattavien Toto75-ravien alla.

Suomen Hippoksen kuvapankki

Äimärautio palkittiin vuoden 2019 raviratana Ravigaalassa. Vasemmalta lukien: radan toimitusjohtaja Sirkka Huopana, Pohjolan Hevosystävät ry:n puheenjohtaja Kari Eriksson, kilpailuvastaava Nelli Lindholm ja some-vastaava Harri Haavisto.

Äimärautio alkaa toimittaa omaa podcastiaan. Näin pohjoisemman Suomen päärata seuraa koko valtakunnan päärata Vermoa tällä saralla. Vermon Suuri Suomalainen Podcast alkoi pyöriä Spotifyssä lokakuun lopulla.

”Ajatus lähti liikkeelle keskustelustamme kilpailuvastaava Nelli Lindholmin kanssa. Mietimme aluksi video-formaattia, mutta päädyimme sitten podcastiin. Se on nopeampi toteuttaa, ja podcast on myös monella tapaa kuluttajaystävällisempi. Se on videoon verrattuna helpompi laittaa taustalle pyörimään”, Äimäraution sosiaalisen median vastaava Harri Haavisto kertoo. Hän tulee toimimaan podcastin tuottajana ja toimittajana.

Äimäraution podcastin ensiesityksen on tarkoitus olla ennen 6. helmikuuta ravattavia Oulun Toto75-raveja. Jatkossa julkaisutahti on Haaviston mukaan säännöllisen epäsäännöllinen, ei kuitenkaan viikottainen.

”Paljon riippuu siitä, miten ihmiset ottavat podcastin vastaan ja löytyykö kuuntelijoita. Ensimmäinen lähetys keskittyy Toto75-päivään ja vihjeisiin. Se tehdään testimielellä. Asiantuntijaksi tulee radan kotisivuille vihjeitä laativa Teemu Hyvönen. Jatkossa on tarkoitus päästää ääneen alueen hevosihmisiä laidasta laitaan. Podcastin julkaisukanava on vielä avoin, pidemmällä tähtäimellä Spotify on tavoitteena”, Haavisto suunnittelee.