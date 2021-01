Uutiset

Vuoden hevosenomistaja Mikko Laakkonen: "Hevosen itsensä takia olen lajissa mukana. Se on samaan aikaan iso ja voimakas, mutta herkkä. Nykyaika on kovin digitaalista ja kiireistä. Hevonen tuo mielestäni hyvää vastapainoa tälle nykyiselle aikakaudelle" Uutiset Antti Savolainen Ravivuoden 2020 parhaita palkittiin lauantai-iltana.

Tomi Kaminen

Mikko Laakkonen (oik.) valittiin vuoden hevosenomistajaksi. Hänen hevosensa kilpailevat ML Stable Oy:n nimissä. Kuvassa hän on Derby-karsinnan voittoseremonioissa Always Readyn kanssa. Hevosta valmentaa Mikon takana seisova Hannu Laakkonen. Kari Rosimo on ollut Laakkosten luotto-ohjastaja jo vuosikymmenet.