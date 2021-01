Uutiset

Päivän ravit: Love No More avaa ja Cheap Thrills jatkaa Suomessa Uutiset Antti Pylkkänen Vuoden kolmannen Magic Monday -ehtoon tarjoavat Kaustinen ja Lahti. Molemmilla paikkakunnilla nähdään tasokkaita taistoja.

Terhi Piispa-Helisten

Iikka Nurmonen on illan avaintekijä kotiradallaan Lahden Jokimaalla. Hänen ja hänen avopuolisonsa Jenni Tuokon treenattavista ovat tositoimissa Look Complete ja Suomessa debytoiva Love No More.

Vuoden kolmas raviviikko alkaa Kaustisen ja Lahden 16 lähdön Magic Monday -paketilla. Kaustisella esittää pääosaa Suomessa loistavasti avannut ja ykkösenä maaliin ravannut Cheap Thrills. Hanttiin panevat kotiradan Cankus Xport ja Indyana Joness. Eniten tienanneiden matsissa kohtaavat Lapin luotijuna Kivarin Raindance, paluuta tekevä Invincible H.C., kotiradan toivo Trouble Leader ja Tiina Koskisen iskukykyinen kaksikko Wide Game – Diablo Sisu. Lahden korkealaatuisimmassa lähdössä asetelma muuttui, kun Mark More jäi pois. Jäljellä ovat silti kovat tekijät Quick Vald, Look Complete ja Effronte Photo. Toto65-päätöksessä seurataan Love No Moren avausta Iikka Nurmosen hoteista. Tamman vireen pistävät painetestiin Capo The Amour, Stay On Top, Rhapsody Point ja Wutan. TotoTV-studiolähetys kello 18.00-21.00. Juontajana toimii Sara Perttunen ja asiantuntijana Iivari Ingves. Haastattelut: Juha Jokinen ja Jarkko Litmanen. Maanantai-illan Toto64-rivi ratkeaa Färjestadissa. Kierroksen ankkuri on päätöskohteen Kinky Boots. Brad de Veluwen viisivuotias poika on edennyt tahdilla laukka tai voitto. Färjestadin Toto64-kierros käynnistyy 20.30. Aiheet Päivän ravit