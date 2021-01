Päivän ravit: 48. ykkössija haussa – T.Rex on uraansa jatkavista maamme lämminverisistä voitokkain

Torstain Toto5-ravit kisataan Lahdessa. Illan ykköstähti on konkariruuna T.Rex.

Kuva: Anu Leppänen

T.Rex on tuonut useita ilon hetkiä Tapio Mäki-Tulokkaalle ja hänen tiimilleen. "Pedon" uran 47:stä täysosumasta 43 on tullut Mäki-Tulokkaan treenistä käsin.

Torstaina päästetään Jokimaan ykkössarjassa Peto irti, kun T.Rex lähtee suosikkina matkaan. Paalulta ponnistelevat pakoon paussilta palaava Personal Trainer ja keulaan kurkottava Capo.

T.Rexin upean uran 47:stä ykkösestä arvokkaimmat ovat olleet Oulun Kultadivisioonan ja Porin Kultaloimen voitot.

Humenteri on vienyt uransa viidestä kisastaan nimiinsä neljä – ja vieläpä ylivoimaisesti. Virtaisan ruunan on syytä jättää torstaina ruutia loppuun, sillä työn alla on vaativa 3140 metrin matka. Kuningas Evartin pikkuveli Frakker haastaa.

Mahtivireinen Maisteri Jutila esiintyy Toto5-avauksessa. Vastaansa ruuna saa eilisen Toto65-yllättäjän Hyvännäköisen.

Illan kiinnostavimpiin nimiin lukeutuu Suomessa avaava Thai Ming. Nina Pettersson-Perklenin suojatin tason testaa taistelukakkosella kautensa avannut Ilos Sansibar.

Lahden lähtöjen 4-8 Voittaja-peleissä on 1 000 euron bonukset.

Lahden Toto5-ilta starttaa kello 18.

Åbyn Toto64-kierroksen kovin suosikki on Kari Lähdekorven omistama ja hänen tyttärensä Hannan valmentama sekä ohjastama Payet D.E. Ruuna pääsee vitoskohteessa matkaan ykkösradalta, ja vastus vaikuttaa passelilta. Hanna Lähdekorven tallin kauden alku on ollut vahva, kun 19 kisaa ovat tuoneet kolme voittoa, viisi kakkosta ja kolme kolmosta.

Stall Nikkanen Oy:n omistama Short In Cash päättää tänään lähes vuoden kestäneen taukonsa. Björn Goopin luotsattava starttaa kello 14.50 Vincennesin päivän avauslähdössä Prix de la Semaine Internationalessa.

Åbyn Toto64-kierros alkaa kello 20.30.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18.30-22.30.