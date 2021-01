Viikonlopun ravit: Ennätystammat kohtaavat Vermossa – kotimaan toivot iskevät Eskilstunaan ja Euroopan huiput Vincennesiin

Alkavan raviviikonlopun merkkitapaus on talven kuolematon klassikko, sunnuntaina ravattava Prix d'Amerique. Kotimaan pääkisat tulevat Vermosta, ja suomalaisittain piisaa mielenkiintoa Eskilstunassakin.

Kuvat: Anu Leppänen

Matkalla nelivuotiaiden tammojen keskipitkän matkan autolähetyksen maailmanennätykseen 14,3 Teivon Kriterium-karsinnassa 26. syyskuuta 2017. Gloria Web palaa pitkältä paussilta lauantaina Vermossa. Tamman nykyinen treenari on Tapio Perttunen.

Perjantai 29. tammikuuta

Jyväskylä käynnistää raviviikonvaihteen. Illan ykkössarjassa selvittelee kasiradan kiroa Piteraq. Muscle Hillin pojan voittokantaan paluuta ovat blokkaamassa jatkuvasti kärjen tuntumassa kolkutteleva Rebel Royal ja rehti ruuna Cool On Photos.

Toto5-rivi alkaa mielenkiintoisella tammatasoituksella. Yhteen iskevät nousevat nimet Arkenttiina, Villiheili, Vietävän Patukka ja Marmardu. Keulassa viihtyvä Mattilan Miina on neljänkymmenen metrin pakilta selkä seinää vasten.

Jyväskylän Toto5-kohteiden Voittaja-peleissä on 1 000 euron bonukset.

Killerin Toto5-kisat käyntiin kello 18.00.

Illan Toto64-ravit käydään Östersundissa. Avauskohteessa kantaa suosikin paineet kautensa avaava voitokas Weekend Fun. Vanha kunnon Digital Ink heittää haasteen. Viimeksi mainittu on 12-vuotias konkari, joka muistetaan kahdeksan vuoden takaisena Solvalla GP- ja Breeders' Crown-sankarina.

Östersundin Toto64-kierros käyntiin kello 20.30.

TotoTalk-lähetys kello 18.30-23.00.

Lauantai 30. tammikuuta

Lauantaina mennään tälle viikolle toista kertaa Vermoon. Toto75-päivän huippuhetket ovat kylmäveristen Kavioliigan osakisa sekä Vermon TalviCupin finaalit, joita on ohjelmassa peräti neljä kappaletta.

Kavioliigassa kohtaavat jo viime lauantaina yhteen iskeneet Välähdys, Morison, Pyörylän Paroni ja Sheikki.

Lämminveritammojen avoimessa ryhmässä loistaa Euroopan mestari ja SE-menijä Stonecapes Queila. Tauolta tulee ME-tamma Gloria Web.

Kovia lämminverisiä nähdään jo ennen Toto75-kierroksen alkua. Enintään 150 000 euroa tienanneiden ryhmässä heittää Timo Korvenheimon periksiantamaton parivaljakko Sahara Sandstorm – Hazelhen Hermes haasteen Jack Vaderille.

Enintään 77 000 euroa radoilta rahaa ravanneiden koitoksessa tekee debyyttinsä Suomessa ja Tapio Perttusen väreistä voitokas italialainen Victory's Club.

Vermon Toto75-pelissä on 75 000 euron jackpot.

Vermon Toto75-ravit kello 13.00 alkaen.

Ruotsin Toto75-areenana toimii tällä viikolla Eskilstuna. Suomalaisittain riittää seurattavaa.

Kultadivisioonassa avaa omalta osaltaan kilpakauden 2021 viimekesäinen Suur-Hollola-ajon sankari Elian Web. Katja Melkon voittoisan tallin päällikkö starttaa seiskaradalta. Pykälän sisempää pääsee matkaan Grainfield Aiden.

Seitsemän kertaa putkeen voittanut Joseph Boko kiihdyttää Mika Forssin ohjastamana Klass I:seen keskeltä rataa. Markku Niemisen tallin toinen toivo Eskilstunaan on tammavoltin Donna Leonora. Samassa lähdössä kisaavat Janne Korven Follow My Lead ja Melkon voittoputkea nikkaroiva Helluva Am.

Tammaryhmässä mittelevät voitosta puolestaan Bansky, She Is Cecilia ja Janis Joplin Boko.

Seiskavitosen ulkopuolellakin riittää nähtävää, kun viivalla ovat Exaudio Vici, Essie Gonzales ja kumppanit.

Eskilstunan Toto75-pelin jättöaika umpeutuu kello 17.20.

TotoTV-studiolähetys 14.00– 20.00. Asiantuntijoina ovat Iivari Ingves, Marko Lähteenmäki ja Riku Niittynen. Juontajana toimii Marinka Salminen.

Vermon ja Eskilstunan Toto75-ravien studiolähetys näkyy suorana lähetyksenä MT26-kanavalla.

Sunnuntai 31. tammikuuta

Suomessa sunnuntain päätähti on Kaustisella liki vuoden paussilta palaava Ellin Sisu. Pauli Raivion suojatin meriittilista on mittava: Kriterium-voitto, Derbyn kakkonen sekä Oulu Expressin, Pikkuprinssin, Satakunta Seniorin, Tawaststjernan Muistoajon ja Valiodivisioonafinaalin ykkössijat. Ellin Sisu on lisäksi noteerannut urallaan kolme SE:tä.

Ellin Sisu kohtaa kovan Koverin Kaustisella. Pasi Impolan ylpeys on yltänyt uransa 53:ssä kisassaan 23 kertaa ykköseksi, ja viime kausi päättyi komeaan I Divisioonafinaalin voittoon.

Kaustisen Toto5-kisat käynnistyvät kello 13.

Uumajan Grand Slam -sunnuntain Toto75-pelissä on jackpotia liki 509 000 euroa. Radalla nähdään useita suomalaisravureita, jotka lukeutuvat lähinnä haastajakatraaseen.

Kylmäveristen päälähdössä käyvät taistoon B.W.Rune ja Suomessakin visiteerannut Don Viking.

Uumajan Grand Slam Toto75-kierros starttaa kello 16.

Sunnuntaina ravi-Eurooppa suuntaa tarkkaavaisuutensa Pariisin Vincennesiin. Edessä on se talvikauden suurin ja kaunein, klassikkojen klassikko Prix d'Amerique. Ravinetin Prix d'Amerique-ennakko on ilmestyy luettavaksi perjantain aikana.

Iskukykyinen sinivalkonyrkki Sobel Conway - Martin de Bos – Whole Lotta Love lataa auton takaa matkaan Prix Jean Rene Gougeonissa. Juostava matka on 2100 metriä.