Viikonlopun ravit: Presidentti ja kuningas Äimärautiolla – Solvallan finaaleissa suomalaisodotuksia

Kuva: Anu Leppänen

Vuoden 2019 Killerin Eliitin ykkönen President Lindy päättää paussinsa ja avaa Antti Ojanperän väreistä lauantaina Äimärautiolla. Oriin ohjat ottaa käsiinsä Santtu Raitala.

Perjantai 5. helmikuuta

Raviviikonloppu starttaa Aurajoen rannoilta. Metsämäen illan ykkössarjassa vallitsee tuttuun tapaan Koivusen tallin kontrolli, kun kolme seitsemästä osallistujasta tulee Turun maestron valmennuksesta. Paalun He Is In on voittajakandidaatti numero yksi neljänkymmenen metrin pakilta jahtiin lähtevän ja urallaan komeasti 44 kertaa ykköseksi yltäneen Shadow of Brisbanen haastaessa.

Suomenhevosten puolella kuumin nimi on Porin tammaylpeys Layla.

Ilta päättyy mielenkiintoiseen aloittelevien lämminveristen ryhmään, jossa iskevät yhteen kaksi voittoa vyöllään viivalle asettuvat Smoked Lemon ja Cookie Girl. Ensin mainittu ei vielä tappion karvasta kalkkia ole joutunut maistamaan.

Turun Toto5-kisat käyntiin kello 18.00.

Kalmarin Toto64-kierroksen päätöskohteessa kisaava Mega Star on mielenkiintoinen nimi. Johan Wimanin ruuna teki viime kesänä kovia juoksuja, mutta syksyllä ravi hukkui. Nyt alla on huilia ja edessä kauden avaus.

Kalmarin Toto64-kierroksella on liki 133 000 euron jackpot.

Kalmarin Toto64-kierros käyntiin kello 20.30.

TotoTalk-lähetys kello 18.30-23.00.

Lauantai 6. tammikuuta

Lauantaina suunnataan Suomen vanhimmalle edelleen samoilla sijoillaan toimivalle raviradalle, Oulun Äimärautiolle. Toto75-iltapäivän isoin uutinen on hallitsevan ravikuninkaan Evartin kauden avaus.

Oriin vuosi 2020 oli napakymppi, kun meriittilistalle liitettiin kuninkuuden ohella Suurmestaruus, Suur-Hollola-ajon ykkönen, Savo-ajon voitto sekä Vermon suurkisojen Tähtisprintterin ja Erkon Pokaalin täysosumat. Evartin tilipussi lihoi viime kaudella päälle 220 000 eurolla, ja ori siirtyi superjuoksijakerhoon.

Evartin rattaisiin iskevät kapuloita paalulta pakoon pyrkivä ja tällä viikolla kahdesti urakoiva Vennelmon Varma, huippuruuna Koskelan Akseli sekä Suomessa toista kertaa kisaava pikkumusta Nyland. Mielenkiintoinen seurattava on kuninkaan tallikaveri, 11 kuukauden tauolta tuleva ja urallaan peräti 39 kertaa ykköseksi yltänyt Siirin Älli.

Lämminveristen Kavioliigassa nähdään avauksia uusista väreistä, kun Kymenlaakso-ajon ykkönen Jolly Roy debytoi Janita Antti-Roikolta, luodinnopea Killerin Eliitti-ykkönen President Lindy Antti Ojanperältä ja 10,0-aikainen Shotproof Mauri Jaaralta.

Oulun Toto75-ravit kello 13.00 alkaen.

Lauantai-illan koittaessa katseet kääntyvät puolestaan Solvallaan, missä ovat edessä korkealuokkaiset Toto75-finaalit.

Suomalaisleirin jokerikortti on Hopeadivisioonaan otolliselta kakkosradalta ponkaiseva Religious.

Nuoren Roni Paldanin lahjakas suojatti Power Blaster mittelee Klass II:ssa tiukasti voitosta. Diamantstoetin finaalin sinivalkotoivo on Essie Gonzales.

Kultadivisioonassa nappaa Pohjoismaiden kaikkien aikojen voitokkain ravikuski Jorma Kontio Grainfield Aidenin ohjat käsiinsä. Target Kronos sai rata-arvonnassa kasipallon, Nadal Broline seiskan.

Viimeksi ravinsa hukannut ”Seriffi” Marschall Match pääsee iskemään Pronssidivisioonassa matkaan ykköseltä ja Payet D.E. kakkoselta. MAS Capacity peesailee ysiradalta, kun taas Kaptah kantaa kyljessään numerokylttiä kahdeksan.

Solvallan Toto75-pelin jättöaika umpeutuu kello 17.20.

TotoTV-studiolähetys 14.00– 20.00. Asiantuntijoina ovat Kari Lähdekorpi, Marko Lähteenmäki ja Jari Haanniemi. Juontajana toimii Jere Törmänen. Haastattelut: Henri Lehikoinen

Oulun ja Solvallan Toto75-ravien studiolähetys näkyy suorana lähetyksenä MT26-kanavalla.

Sunnuntai 7. helmikuuta

Ellin Sisu kisaa toista kertaa taukonsa jälkeen. Pauli Raivion kriteriumvoittaja ja kolminkertainen SE-menijä revitti viime sunnuntaina ajoissa keulaan ja vaipui lopussa hännille, joten parannettavaa jäi.

Muissa Toto5-kohteissa ovat avainroolissa voittoputkia rakentelevat The Battle, Alladin Bro ja montéssa loistanut mutta nyt kärryt peräänsä saava Easy Ri.

Lämminveristen ykkössaarjan haka on rehti työruuna Elliot Web.

Kuopion Toto5-kisat käynnistyvät kello 13.

Rommen Grand Slam -sunnuntain Toto75-peli pyörähtää käyntiin avoimella lämminveriryhmällä, varsinaisella konkarien kokoontumisajolla. Voiton perään lataavat liki 1,9 miljoonaa euroa radoilta netonnut 13-vuotias On Track Piraten, 12-vuotias Narold Vox ja 11-vuotias Harper Hanoverin voittaja Sauveur. Hieno Kriterium-kakkonen ja E3-ykkönen, paluuta tekevä Coin Perdu edustaa 7-vuotiaana nuorempaa polvea.

Rivin päätösosalähdössä Jorma Kontiolla on kokeneissa käsissään valttikortti, Fleur Mearas. Haastajaosastolta nostetaan esille Pappajonnys Ilse, jota tällä kertaa ohjastaa valmentaja Mikael Eriksson itse. Kyseessä on sympaattisen ja suojattinsa menestyksissä sekä tappioissa vahvasti myötäelävän reilun viisikymppisen Erikssonin uran avausstartti.

Rommen Grand Slam Toto75-kierros starttaa kello 16.