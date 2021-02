Päivän ravit: Amerikanrauta Suomen ensi-illassaan - mennyt täyden matkan 10,6

Magic Mondayn kestomenestyjä Matias Salo on jälleen kalustonsa kanssa suuressa roolissa. Hän esittelee tänään suomalaisyleisölle M.S. Triple J.:n.

M.S. Triple J. valmistautumassa keväällä 2019 Elitloppet-viikonlopun Klass I -finaaliin. Oriin rattailla on Svein Ove Wassberg. Kultaisen sukupuun hedelmä M.S. Triple J. siirtyi vuoden lopulla Frode Hamrelta Matias Salon talliin.

Magic Monday -valmentajatilaston kärkinimi Matias Salo on suojatteineen taas maanantaina ratkaisuasemassa. Suomen ensi-illassaan on Salon treeniin vuoden lopulla muuttanut 10,2-aikainen menestysnimi M.S. Triple J. Täyden matkan ori on myllyttänyt läpi lukemin 10,6. Huippusukuisen ja kovakapasiteettisen Jubileumspokalen-nelosen tason testaa ME-tamma Gloria Web.

Salon toinen ässä Forssaan on jo viime maanantaina juhlinut Loveyou Hangover.

Jyväskylän johtotähtiä ovat voittovireinen voimanpesä Callela Lincoln, huippukuntoinen Lennon Rapina ja tauolta tuleva menestysnimi Tarunlento.

Viimeksi mainittu on vuoden 2002 kuningattaren Turotuulen jälkeläinen ja ikäluokkalähtöjen menestyjä. 8-vuotiaaksi varttunut Tarunlento oli sekä Satakunta-ajossa että Pikkupelimannissa kolmas. Nelivuotiskauden jälkeen vaivat ovat varjostaneet uraa, ja alla on jälleen huilia.

TotoTV-studiolähetys kello 18.00-21.00. Juontajana toimii Marinka Salminen ja asiantuntijana Tommi Kela. Haastattelut: Iivari Ingves ja Tapio Hoikka.

Illan Toto64-satsin pistää pöytään Boden. Avauskohteessa seurataan Suomessa loistavasti menneen Torrent d'Invernen avausta Jorma Särkinivan treenistä. Kakkoskohteen sinivalkotoivo on Boogiewoogie Laday.

Avoimeen lämminveriryhmään lataa suurena suosikkina lapinlahtelaislähtöisen Samu Sundqvistin ohjastama Magnifik Brodde. Petteri Joen kriteriumvoittaja Callela Leonard on hankalalla kasiradalla.

Bodenin Toto64-kierros käynnistyy 20.30.