Uutiset

Päivän ravit: Kriterium-voittajan ja Pekka Korven yhteinen taival alkaa – Euroopan mestari testaa tason Uutiset Vermon Toto65-ehtoossa näyttelevät pääosaa Stonecapes Queilan johtamat ykkössarjalaiset, paluun tekevä Run For Royalty ja alkuillasta kykyjään esittelevät lämminverilupaukset.

Anu Leppänen

Mathias Furuhjelm on luovuttanut silmäteränsä Run For Royaltyn valmennusvastuun Pekka Korvelle. Kaksikon ensi-ilta on edessä tänään Vermon kahdeksannessa lähdössä.

Keskiviikkona kannattaa olla skarppina jo alkuravien aikana, sillä ennen Toto65-pelin käynnistymistä viivalle asettuvat lahjakkaat tulevaisuuden toivot Shackhill's Twister, Love'n Cash ja Trixton Jr. Lämminveristen ykkössarja on illan helmi. Voimiaan mittelevät Euroopan mestari Stonecapes Queila, rautaisessa iskussa kisaava Jack Vader, Pekka Korvelta debytoiva Run For Royalty, luotettava Ricocone ja kautensa avaava pikakiitäjä Valiant Dream. Run For Royaltyn tähänastisen uran tähtihetki ajoittuu vuoden 2017 Kriteriumiin. Ori pakersi tuolloin vaativissa olosuhteissa vakuuttavasti yllätysykköseksi. Kinttulan Kartanon omistama ja kasvattama tarmonpesä voitti seuraavalla kaudella Suur-Hollolan Nelivuotispalkinnon, mutta sen jälkeen alkoi vastustaa. Kaudet 2019 ja 2020 ori kisasi ilman voittoja, ja viime vuonna starttejakin kertyi vain yksi kappale. Illan Sisusarjassa koettaa väistää laukkapeikon ja pitää takaa tulevat haastajansa loitolla viimeksi loistojuoksun tehnyt Taistelu Jaska. Jahdissa ovat Vermon TalviCupin pirteä yllätysykkönen Pipareemo, kautensa avaava voitokas Hujake sekä väsymättömät mutta epävarmat vääntäjät Tinderi ja Rallin Muisto. Keskiviikon Toto65-pelissä on 65 000 euron jackpot. Vermon Toto65-ravit käyntiin kello 18. Arvostetun Helen Ann Johansson -palkinnon Ruotsin ravigaalassa voittanut Katja Melkko iskee keskiviikkona Solvallaan neljän valmennettavansa voimin. Näistä kasikuuskohteissa kisaa Galileo Journey, jolla on takarivistä huolimatta hyvät mahdollisuudet ykköseksi asti. Pelin päätöksessä puolustavat suomalaisvärejä takariviin joutuneet Marcos Gallon ja Donna Leonora. Kakkoskohteessa ampaisee niin ikään takarivistä matkaan Bansky. Solvallan partnerina kasikuuskierroksella toimii Jägersro. Toto86-peli starttaa kello 21.30. TotoTV:n studiolähetys kello 18.30-23.00. Asiantuntijoina ovat Marko Lähteenmäki ja Ari Hartikainen. Juontajana toimii Jere Törmänen. Haastattelut: Lauri Hyvönen. Aiheet Päivän ravit