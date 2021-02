Markku Niemisellä keskiviikkona mielenkiintoisia palaajia - lauantainakin hyviä saumoja

Terhi Piispa-Helisten

Don Williams hurmaa taas ensi keskiviikkona? Se voi saada myös vastusta 20 metriä edempää starttaavasta tallikaveristaan Stonecapes Sparrowista.

Vermon ensi keskiviikon Voimaliigassa (17.2. T65-4) on toki muitakin hevosia, mutta huomio kiinnittyy isosti Niemisen valmennettaviin.

"Don Williams sai startata aika tiiviisti, ja annettiin sen vetää vähän henkeä", Nieminen kertoo.

"Ori on ihan oma itsensä treenin perusteella, ja kyllä sen pitäisi menestyä. Tehtävä näyttää ihan sopivalta. Ajetaan sillä näitä pitkiä matkoja tai ainakin lähtöjä täydestä matkasta ylöspäin. Joku Harper Hanoverin lähtö Solvallassa voisi olla yksi tähtäin, ihan elämyksenä. Se on 40 metrin takamatkalta vaativa homma, mutta olisihan se jotain olla mukana sellaisessa."

"Stonecapes Sparrow on treenannut pitkään hyvin ja varmaan suorittaa hyvin. Tuskin se heti pärjää Don Williamsille, mutta odotetaan hyvää jatkoa tältäkin. On ollut vähän vaikea löytää sopivaa lähtöä tällaiselle. Maileja olisi ollut, mutta se ei tunnu hyvältä tavalta aloittaa nyt. Ruunalla oli jännevamma - vähän erilainen kuin Massilla. Nämä vaativat todella huolellisen kuntoutuksen, vaikka mistään hirmuvakavasta ei ollut kyse. Liikuteltu on koko ajan, niin kuin näissä pitääkin."

Mitä odotetaan lauantailta Porista - esimerkiksi viime kerralla vaisusti esiintyneeltä Willow Prideltä?

"Willow Pride (T75-7 ja ke Vermon T65-1) on ihan oma itsensä, siihen voi luottaa. Se treenaa tosi hyvin. Tammalla oli aineenvaihduntaongelmia viimeksi, mutta se ei tule hidastamaan enää. Mitä tuolta paikalta (rata 12 Porissa) saa, on sitten toinen asia?"

"Rehab (Pori, lähtö 5) treenaa hyvin ja voi pärjätäkin sopivassa tehtävässä. Se ei ole mikään raletti auton takaa, tosin. Ruuna siirtyy sovitusti tämän jälkeen uusille omistajille kotiin. Q-Rex Oakillakin (T75-2) on kehno paikka, mutta se on taas menossa oikeaan suuntaan. Lähtö olisi muuten sopiva. Vermossa keulasta se oli kolmella kilometrillä kehno, mutta viimeksi jo taas parempi. Näin kävi, vaikka pitkien matkojen pitäisi periaatteessa sopia. Keulajuoksu ei ehkä ollut se juttu sitten kolmella kierroksella."

"Joseph Boko (T75-5) suorittaa varmasti taas hyvin, mutta nyt voi putki katketa lyhyellä matkalla takarivistä. Kurvissa oli haasteita Ruotsissa, ja kaveri vähän nostikin, mutta luotin kyllä siihen, että suoralla tapahtuu. Hevonen tsemppaa hyvin ja jatkaa vireessä, mutta nyt voi olla tekemätön paikka."

Mitä kuuluu Prix d'Amerique -huutokaupasta 29000 eurolla ostetulle Harmonie Meritelle, 4?

"Hyvää kai. Se on tosiaan Björn Goopilla, ainakin alkuun. Harmonie Merite (i. Tucson, joka on Coktail Jetin poika) voitti joulukuussa Vincennesissä, ja sellaisella hevosella voi olla tiliä edessä Ranskassakin. Koitetaan ensin sitä vaihtoehtoa, ja katsotaan kuinka edetään. Mitään negatiivista ei ainakaan ole tiedossa."