MT Ravit suuntaa sunnuntaina Valkealaan – vieraana hevosalan monitoiminainen Malin Kullberg

Lauri Hyvönen

Malin Kullbergin ex-ravuri Mack Swindler eli Masi viettää eläkepäiviään Nina Kivimäen tallissa Kouvolan Valkealassa.

MT Raveissa tavataan sunnuntaina hevosalan monitoiminainen, Malin Kullberg. 26-vuotias eläinlääkäriopiskelija viimeistelee opintojaan ja on hankkinut alan kokemusta kotimaan lisäksi Ruotsista. Opintonsa Kullberg suorittaa Virossa.

Raviväelle Malin on tunnettu montéohjastajana ja ravien juontajana ja haastattelijana. Ohjastajana startteja on yli 300, joista suurin osa montéssa.

MT Ravien Lauri Hyvönen ja Jukka Heiskala tapasivat Kullbergin Kouvolan Valkealassa alkuviikolla. Ohjelma julkaistaan sunnuntaina kello 11.

