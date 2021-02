Team Melkko & Sorosen Normandian maihinnousu alkaa

Miika Lähdeniemi

Melkko & Soronen kohti uusia seikkailuja. Ranskan valloitus on alullaan.

Moni ruotsalaisten ravivalmentajien kärkinimistä kilpailuttaa hevosiaan myös Ranskassa. Nyt Katja Melkon valmennustalli on avaamassa suomalaistenkin valmentajien ovet Keski-Eurooppaan. Talli on perustamassa keväällä "filiaalin" Euroopan suurimpaan ravimaahan. Tallipaikat on vuokrattu paikalliselta valmentajalta Gaetan Marcquelta huhtikuun alusta. Tehtävään on palkattu uusi hevosenhoitaja, ja mukaan ensimmäisessä erässä lähtevät hevoset ovat jokseenkin selvillä.

Jutun lopusta löytyy Ruotsin peliyhtiön ATG:n tuottama video Timo Nurmoksen valmentaman Prix d'Amerique -voittajan Readly Expressin treenaamisesta mm. kyseisellä Utah Beachilla. Utah Beach oli Normandian maihinnousun kohteena kesällä 1944, ja rantakaistaleet ovat saaneet nimensä liittoutuneiden armeijan strategialohkojen mukaan.

Normandiaan on nousemassa maihin varsinainen e-joukkue: ainakin Jouni Järvensivun Fincumet Groupin omistamat Ranskassa syntyneet Exaudio Vici (Quatre Juillet) ja Estelle Nordique (Real de Lou) ja BWT Echo (The Bosses Lindy), sekä mahdollisesti vielä tallin tähti Elian Web (Like A Prayer) ovat lähdössä. Elian Webille tehdään vielä rasituskokeita viime startin keskeytykseen päättyneen suorituksen jälkeen. Mukaan on lähdössä vielä muutama muukin hevonen, joiden nimet selviävät myöhemmin.

"Ranskaan on ollut tarkoitus satsata jo jonkin aikaa, ja nyt saatiin homma pakettiin", Katja Melkko myhäilee.

"Päivi Kontio (Jorma Kontion vaimo) on ollut isona apuna kielitaitoisena ja aiempine yhteyksineen. Utah Beachillä on olosuhteet kohdillaan. Siellä ovat treenanneet monet kuuluisat nimet aikojen saatossa. Lähellä on paljon raviratoja, ja läheinen aika iso Caenin rata esimerkiksi voisi olla Elian Webille mielenkiintoinen, kun siellä juostaan myötäpäivään, mika sujuu 'Eetulta' hyvin."

Lisenssivalmentaja itse (Melkko) on ollut toipilaana olkapääleikkauksesta viime viikot, mutta tallissa tapahtuu ja hevoset voittavat koko ajan korkealla prosentilla. Valmennettavia on Svensk Travsportin listan mukaan juuri nyt 52.

"No tapahtuu! Vierivä kivi ei sammaloidu, sanotaan. Tekemistä riittää, vaikka joudun vielä lepuuuttamaan toista kättä. Onneksi on pätevä henkilökunta ja hyvä 'apupoika'. Ja tallin sekä yrityksen pyörittämiseen kuuluu niin paljon muuta, vaikka mieluiten tekisin vain perustyötä heppojen kanssa. Lisäksi on ollut varsinkin viime päivinä kovasti askaretta tämän Ranskan ympärillä."

"Eetu käy vielä rasituskokeissa. Tutkitaan että kaikki on varmasti kunnossa, mutta mitään vikaa hevosesta ei ole löytynyt ainakaan aiemmissa kokeissa. Vaikuttaisi että viime kerran kummallisesta startista selvittäisiin säikähdyksellä ja Ranskan seikkailu voidaan alkaa senkin osalta."

