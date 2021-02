Lämminveriorit arvosteltiin eilen jalostuspäivillä – tänään vuorossa suomenhevoset

Lämminverisistä lausunnon sai yhteensä 18 oria. Juoksijasuunnan suomenhevosia on mukana 15.

Southwind Spirit keräsi arvostelussa 77 pistettä.

Jalostusarvostelussa korkeimmat kokonaispisteet yksilöarvostelluista siitosoriista keräsi Southwind Spirit, joka sai 77 kokonaispistettä. Pistemäärä tarkoittaa palkintoluokkaa II ja korkeaa jalostusarvon ennustetta. Korkean jalostusarvon asteikolle kokonaispisteissä nousi myös Pato, joka sai 71 pistettä, kerrotaan Suomen Hippoksen tiedotteessa.

Ulkoilmassa järjestetty tapahtuma oli yleisöltä suljettu, mutta oriiden esittelyt ja arvostelulautakunnan lausunnot lähettiin kotikatsomoihin etäyhteyksiä pitkin. Suoraa lähetystä voi seurata YouTubessa.

”Orinäyttelypäivät ovat ehdottomasti alan parhaita tapahtumia, kun esillä on uusia jalostukseen tarjottavia oriita. Yksilöarvosteltavat oriit arvostellaan suvun, terveysominaisuuksien, rakenteen ja suoritusten perusteella. Yksilöarvosteltavat oriit tekevät näyttelypäivänä myös ajokokeen, joka on keskeinen osa arvostelua. Tuontioriit, joilla on jo jälkeläisnäyttöjä muissa maissa, arvioidaan niiden jälkeläistulosten perusteella”, Hippoksen jalostusjohtaja Minna Mäenpää taustoittaa tiedotteessa.

”Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suvut olivat hyviä, ja isäoriit järjestään hyvätasoisia. Muutamien oriiden emälinjat ovat kansainvälistä huipputasoa ja osalla oriista myös omat suoritukset olivat kohtuullisen hyviä. Kokonaisuudessaan näyttelyssä nähtiin hyväsukuisia oriita”, Mäenpää kommentoi.

Lämminveristen jalostusarvostelussa on käytössä ns. tuoteselostemalli. Oriiden kokonaisarvostelu muodostuu suvun, kilpailusuoritusten, terveysominaisuuksien sekä lautakunnan yleisarvion perusteella. Lisäksi rakenneominaisuudet pisteytetään ja arvioidaan sanallisesti. Suvun ja kilpailusuoritusten arvioinnista vastaa Suomen Hippoksen nimeämä asiantuntijaryhmä, lv-oriiden pisteryhmä.

Pisteryhmä koostuu lämminveristen ravihevosten kasvatuksen ja raviurheilun asiantuntijoista, erityisesti kansainvälisen toiminnan osalta. Pisteryhmä käyttää tietolähteenään kaikkia hevosten suvusta ja omista kilpailutuloksista kerättyä ennakkomateriaalia. Sukuarvioinnissa painotetaan kolmea lähintä sukupolvea.

1. Captain Morgan : Pisteet 53, palkintoluokka IV, matalan jalostusarvon ennuste

2. Greenleaf Slim : Pisteet 63, palkintoluokka III, keskinkertainen jalostusarvon ennuste

3. M.S. Triple J. : Pisteet 64, palkintoluokka III, keskinkertainen jalostusarvon ennuste

4. Seven And Seven : Pisteet 63, palkintoluokka III, keskinkertainen jalostusarvon ennuste

5. Toast Of Lindy : Pisteet 56, palkintoluokka IV, matalan jalostusarvon ennuste

6. Pato : Pisteet 71, palkintoluokka II, korkea jalostusarvon ennuste

7. Atupem : Pisteet 66, palkintoluokka III, keskinkertainen jalostusarvon ennuste

8. Appomattox : Pisteet 69, palkintoluokka III keskinkertainen jalostusarvon ennuste

9. Win B.Hill : Pisteet 48, palkintoluokka IV matala jalostusarvon ennuste

10. Southwind Spirit : Pisteet 77, palkintoluokka II, korkea jalostusarvon ennuste

11. Whitehouse Express : Pisteet 62, palkintoluokka III, keskinkertainen jalostusarvon ennuste

12. Friendly Bourbon : Pisteet 65, palkintoluokka III, keskinkertainen jalostusarvon ennuste

13. Expectations U.S. : Pisteet 65, palkintoluokka III, keskinkertainen jalostusarvon ennuste

14. Zeron Wania : Pisteet 32, palkintoluokka V, erittäin matala jalostusarvon ennuste

Jälkeläisarvosteltavat oriit, ei pisteitä, ei palkintoluokkaa:

15. Pojke Kronos : Jalostusarvo jälkeläisten kokonaislaadun perusteella matala

16. Main Wise As : Jalostusarvo jälkeläisten kokonaislaadun perusteella keskitasoa korkeampi

17. Broadway Hall : Jalostusarvo jälkeläisten kokonaislaadun perusteella korkea

18. Zola Boko : Jalostusarvo jälkeläisten kokonaislaadun perusteella populaation keskitasoa

