Päivän ravit: Varttunut varsatähti Suomen ensi-illassaan komeassa ykkössarjassa

Anu Leppänen

Global Withdrawl pitää lähtönumeronsa Kolmevuotiseliitissä vuonna 2018 Erik Adielssonin ajamana. Kokkolan Auto-Center Oy:n omistukseen ja Matias Salon valmennukseen siirtyneen ruunan Suomi-debyytti on tänään edessä Lahdessa.

Upea ykkössarja valaisee Jokimaan talvisen torstai-illan ja antaa alkutahdit lauantaiselle lämminveristen Kavioliiga Grand Prix'lle.

Ensiesiintymisensä Suomessa tekee Svante Båthilta Matias Salolle siirtynyt aikansa varsatähti Global Withdrawl.

6-vuotiaaksi varttunut ruuna voitti keväällä 2018 Elitloppet-viikonvaihteen 3-vuotiseliitin. Ruuna vei nimiinsä myös muita isoja kisoja, ja Global Withdrawl tienasi kyseisellä kaudella yli 1,6 miljoonaa kruunua. Vaivat varjostivat kahta seuraavaa kautta, ja ruuna pääsi kilpailemaan katkonaisesti. Ruotsin Derbyn finaalipaikan Global Withdrawl hassasi loppusuoran laukan vuoksi.

Liki puolet uransa kisoista voittaneen huippuruunan tason pistävät Lahdessa puntariin Kavioliiga GP -lähtöön viimeistelevä panssarivaunu Grainfield Aiden, rehti runttaaja Hazelhen Hermes ja kautensa avaava Villinmiehen Tammakisan ykkönen BWT Divine.

Isokenkäisten lämminveristen ohella Lahdessa ovat valokeilassa nuoret suomenhevoset. Illan toisena lähtönä ravataan 4-vuotiaiden matsi, ja Toto5-kohteessaan nauttii suurta suosiota tällä kaudella häikäisevästi esiintynyt Panthera.

Lahden Toto5-ilta käyntiin kello 18.

Åbyn Toto64-kierroksella on liki 102 000 euron jackpot. Lämminveristen kovimmassa ryhmässä on Lähdekorpien kautensa rivakalla kirillä ja kakkossijalla avannut Quite a Special potentiaalinen voitontavoittelija.

Åbyn Toto64-kierros alkaa kello 20.30.

Vincennesin ravien toisessa lähdössä, joka starttaa noin kello 15.20, kisaa Markku Niemisen kimpan omistuksessa debytoiva Harmonie Merite. 4-vuotiasta tammaa ohjastaa sen valmentaja Björn Goop.

Goopin käsissä on myös toinen suomalaisomisteinen ravuri, Short In Cash. Paluuta tekevä ori ravaa päivän seitsemännessä lähdössä, joka ampaisee matkaan kello 17.50.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18.30-22.30.