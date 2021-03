"Ei tätä fyysisesti vaativaa työtä jaksaisi tehdä pitempi aikaisesti jos ei todella välittäisi hoitohevosistaan”

Suvi Paloahon albumi / Jari Lauri

Suvi Paloaho She Rainsin rattailla Solvallan tallialueella Elitloppet-viikonloppuna keväällä 2019. Vierellä kävelee hyvä ystävä Riikka Parkkonen.

Hevosenhoitaja Suvi Paloaholle tulee huhtikuussa viisi vuotta täyteen Ruotsissa asumista. Koko tämän ajan hän on ollut Pekka Korven palveluksessa. Viimeisten kuukausien aikana Korven tallin arkeen on tullut muutoksia, asemapaikan vaihduttua Sisyfoksen tilalta Arlandan lähistöltä Julmyraan.

Hebyssä 100 kilometriä Solvallasta länteen sijaitsevasta Julmyran valmennuskeskuksesta on tietyllä tapaa tullut suomalaisten ravivalmentajien keskittymä. Korven valmennettavien lisäksi hevosiaan valmentavat muun muassa Reijo Liljendahl, Katja Melkko sekä Jonna Irri. Pelkästään suomalaisten valmentajien valtakuntaa Julmyra ei ole. Esimerkiksi viime vuonna Vuoden Komeetaksi valittu ruotsalainen Jasmine Ising valmentaa siellä hevosiaan.

"Olemme olleet täällä nyt muutaman kuukauden. Sekä hevoset että me henkilökunta olemme kotiutuneet oikein hyvin tänne. Vähän pitempi matkahan tästä on Solvallaan. Mutta toisaalta muut enemmän kilpailupäiviä ajavat radat, kuten Eskilstuna ja Romme, ovat lyhyemmän matkan päässä”, kehuu Suvi Julmyran maantieteellistä sijaintia.

Kysyessäni Suvia haastateltavaksi sain häneltä melko tutulta kuulostavan vastauksen: ”ei minun työelämässäni ole tapahtunut juuri mitään mielenkiintoista."

Kuten hyvin usein, on totuus luonnollisesti toisenlainen. Äänekoskelta kotoisin olevan Suvin perheestä ei löydy hevostaustaa. Hevoset vetivät kuitenkin vastustamattomasti ala-asteikäistä Suvia ja paria vuotta vanhempaa isosiskoa puoleensa.

"Äitini totesi meidän ollessa pieniä, että viedään teitä nyt sitten tallille. Ei teidän kiinnostuksenne hevosiin kauaa kestä. Olen tästä äitiäni välillä muistutellut”, muistelee Suvi hymyillen vajaan 30 vuoden takaisille muistoille.

Vuosituhannen vaihteessa peruskoulun jälkeen Suvi suuntasikin Kaustisen Raviopistoon ja suoritti hevosenhoitajan perustutkinnon. Loppuharjoittelu tuli tehtyä Haimoossa BWT:n vanhoissa tiloissa, jossa Pekka Lehtonen piti siihen aikaan oriasemaa.

Tämän jälkeen Suvin tie vei Kokemäelle Janne Ranta-Krenkun palvelukseen.

"Olin Jannella yhteensä kymmenen vuotta kahdessa pätkässä, joten en ole tavannut vaihtaa työpaikkaa kovin useasti", hymähtää Suvi.

Ranta-Krenkulla Suvi pääsi keskittymään varsojen opetukseen, sillä valmentaja oli valinnut toimintansa painopisteeksi varsojen opettamisen ja alkuajan valmentamisen.

"Nuorten hevosten parissa toimiminen oli tosi mielenkiintoista, ja viihdyin tosi hyvin Kokemäellä Ranta-Krenkun palveluksessa. Vieläkin tulee tuloslistoissa vastaan joitakin hevosia, joita olen ollut mukana opettamassa. Tulee hieman nostalginen olo, mutta samalla saa muistutuksen, että aika kuluu nopeasti”, kertoo Suvi naurahtaen.

Vaikka pääosa valmennettavista olikin varsoja, oli joukossa aina muutama kilpahevonen. Yksi niistä oli She Loves You, jonka hoitajana Suvi pääsi kokemaan unohtumattomia elämyksiä.

"Itse asiassa She Loves You tuli meille vasta kaksivuotiaana, joten ihan varsasta asti en päässyt työskentelemään sen kanssa. Sen kanssa sai kokea kyllä monia unohtumattomia hetkiä, suurkilpailuvoitot Suomessa olivat hienoja kokemuksia. Mutta ehkä kuitenkin ulkomaanreissut avasivat eniten silmiäni. Silloin halu lähteä ulkomaille töihin syttyi toden teolla”, muistelee Suvi lämmöllä She Loves Youn kilpailu-uraa.

Suvi pääsi tamman mukana Elitloppet-viikonlopun Tammaeliitin voittajaseremonioihin, ja kotimaassa She Loves You voitti muun muassa Suomen mestaruuden ja Villimiehen Tammakilvan.

She Loves Youn siirtyminen Ranskaan valmennukseen oli Suville hevosenhoitajana kova paikka.

"Luonnollisesti omistaja päättää hevosen asioista, mutta eihän se ollut minun riemukkain työpäiväni, kun tamma jätti Kokemäen tallin”, kertaa Suvi She Loves Youn siirtymistä Ranskaan vuoden 2012 lopulla.

Tässä yhteydessä Suvi haluaakin korostaa tunteiden tärkeyttä hevosta kohtaan hevosenhoitajan arjessa.

"Voihan se ulkopuolisen korviin kuulostaa hieman hassulle, että aikuinen ihminen kiintyy hoitohevosiinsa. Mutta rehellisyyden nimissä ei tätä fyysisesti vaativaa työtä jaksaisi tehdä pitempi aikaisesti, jos ei todella välittäisi hoitohevosistaan”, toteaa Suvi.

Kymmenen Ranta-Krenkulla vietetyn vuoden jälkeen Suvi halusi suunnanmuutoksen elämälleen. Ennen lopettamistaan Ranta-Krenkulla suoritti Suvi hevoshierojan tutkinnon Ypäjällä työn ohessa.

Vuoden 2016 alkupuolella Pekka Korven Solvallan-filiaalissa ollut avoin työpaikka oli oivallinen tilaisuus toteuttaa pitkäaikainen haave työskentelystä ulkomailla. Suvi on viihtynyt oivallisesti sekä Ruotsissa että etenkin Pekka Korven alaisuudessa.

"Pekka on todella hyvä ja jämpti työnantaja. Se mitä sanotaan pitää myös."

Koronan aiheuttamien matkustusrajoitusten takia Pekka ei ole voinut käydä kovinkaan usein viimeisen vuoden aikana Ruotsissa. Tästäkin syystä hänen poikansa Janne Korpi on ottanut enemmän vetovastuuta Ruotsin-filiaalista. Jos Ranta-Krenkulla Suvi sai tottua työskentelemään enimmäkseen nuorten hevosten kanssa, on nykyinen työnkuva enemmän kilpailupainotteista.

"Hevosmäärä vaihtelee 15 hevosen molemmin puolin. Hevosia vaihdellaan Suomen ja Ruotsin välillä kilpailumahdollisuuksien mukaan. Ruotsissahan hevosenpidon kulut ovat vähän korkeammat. Mutta palkintotaso on parempi ihan arkiraveissakin verrattuna Suomeen, ja nuorille hevosillehan täällä on erityisen hyvin kilpailumahdollisuuksia."

Ruotsissa ja Suomessa asuminen ei sinällään eroa arjen osalta Suvin mukaan. Mutta työskentely hevosalan ammattilaisena on eri tasolla Ruotsissa kuin Suomessa.

"Toistan saman asian kuin moni muukin suomalainen: jollakin tapaa hevosalan työpaikat ovat arvostetumpia täällä Ruotsissa. Luonnollisesti puitteet raviurheilussa ovat kilpailijan näkökulmasta aivan eri tasolla.”

Ruotsin kieli ei ole pääasiassa suomalaisten työkavereiden seurassa Suville kovin hyvin tarttunut, mikä on jäänyt hieman kaihertamaan.

"Ymmärrän ruotsia melko hyvin, mutta olisi kai pitänyt mennä umpiruotsalaiseen työpaikkaan, jotta minäkin olisin oppinut puhumaan ruotsia”, nauraa Suvi.

Suvi kuuluu työvuosiensa perusteella jo kokeneempaan kaartiin, ja rutinoituneena hevosenhoitajana hän ottaa työelämän asiat analyyttisesti. Kokeneemmat hevosenhoitajat ovatkin kullan arvoisia työnantajalle. Vastuun jakaminen on helpompaa, kun työntekijät tietävät hyvin talon työskentelytavat. Suunnitelmia jäähdyttelemisestä Suvilla ei kuitenkaan ole.

"Viihdyn Pekalla todella hyvin, ja kunhan korona-rajoitukset helpottaisivat, pääsisi taas tapaamaan perhettä ja kavereita Suomessa."

Mutta on Suvilla kuitenkin suunnitelmia tulevaisuuden varalle, ehkä hieman yllättäviäkin.

"Olemme puhuneet kaverini kanssa, joka myös työskentelee ravialalla, että avaisimme Bed&Breakfast-paikan Irlantiin, kun emme enää jaksa tehdä hevosenhoitajan töitä. Saa nähdä tuleeko tämä kuitenkaan koskaan tapahtumaan.”