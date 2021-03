Päivän ravit: Lappeenranta isännöi poikkeuksellisesti keskiviikon Toto65-kierrosta

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Viimevuotinen Suur-Hollola -finalisti Majestic Man avaa kuusivuotiskautensa Ruotsin puolella Solvallassa. Hevosen osaomistaja Taneli Säde vastaa tällä kertaa ohjastuksesta. Jonna Irri on hevosen valmentaja.

Urheilullinen taso on kuitenkin miellyttävän kova ja lähdöt ovat hevosmäärältään runsaita. Toto65-pelin tukipilarina toimii maamme alkukauden voitokkain hevonen Quick Vald, jolla on yhdessä Astrumin kanssa viisi voittoa tältä vuodelta. Komea viiden voiton putki mureni toissa kerralla Teivossa tulleeseen hylkäystuomioon pitkästä laukasta. Viimeksi Vermossa hevonen sijoittui keulapaikalta kakkoseksi. Tällä kertaa ruunalla on loistava sauma palata takaisin kultakantaan.

Muissa Toto65-kohteissa katseet kiinnittyvät muun muassa alkukaudella upeasti menestyneeseen Ierikkaan, Matias Salolta debytoivaan Elliottiin sekä viime vuoden voitokkaimpaan suomenhevoseen Sorretun Voimaan, joka palailee kaviouralle kahden kuukauden mittaiselta tauolta. Viime vuonna Sorretun Voima voitti peräti 15 kertaa.

Lappeenrannan Toto65-ravit alkavat kello 18. Toto65-peli alkaa ravien neljännestä lähdöstä ja starttaa kello 19.10.

Ruotsin keskiviikon Toto86-kierros ratkaistaan Solvallan ja Bergsåkerin kaviourilla. Suomalaisittain seurattavaa riittää molemmilla paikkakunnilla. Katseet kiinnittyvät muun muassa tauolta palaavaan Majestic Maniin, Katja Melkon tallin kolmikkoon BWT Echoon, Estelle Nordiqueen ja Love No Painiin, Petri Salmelan tallin Kaptahiin sekä Mika Haapakankaan valmentamaan Armida F.B:hen. Myös Timo Nurmoksen valmentamat Amalencius B.B. ja Kapten Brodde keräävät paljon peliä Toto86:ssa.

Toto86-peli starttaa kello 21.30.

TotoTV:n studiolähetys kello 18.30-23.00. Asiantuntijoina ovat Marko Lähteenmäki ja Hannu-Pekka Korpi. Juontajana toimii Jere Törmänen. Haastattelut Lappeenrannasta hoitaa Tappi Hoikka.