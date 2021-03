”Hyviä siitostammoja on tiukassa löytää” – yli 30 hevosta kasvattanut Riina Keskinen seuraa tarkasti kasvattiensa juoksuja

Elina Paavola

Hovantas on jättänyt Riina Keskiselle jo 23-aikaisen Synerin ja ikäluokkamenestyjä Riksun Tähden.

Riina Keskinen kasvattaa ravihevosia Alavuden Tuurissa. Hänellä on siitostammoina kuusi suomenhevostammaa ja yksi lämminverinen.

Hevoset ovat Keskiselle elämänmittainen harrastus, suorastaan elämäntapa. Harrastus on keskittynyt kasvattamiseen, sillä sopivia ajopaikkoja ei oikein ole. Myös ajankäytöllisesti kasvatus sopii parhaiten yhteen perheyrityksen vetämisen kanssa.

”Meillä on kolmen sisaruksen kesken vähittäis- ja tukkumyyntiä harjoittava Tukkumyynti Mikko Keskinen Oy. Me olemme se Tuurin pienempi kyläkauppa.”

Nelikymppinen Keskinen on kasvattanut vuosien varrella 35 hevosta, joista suomenhevosia on 25. Poneja hänelle on syntynyt neljä.

”Kotona on aina ollut hevosia. Mikko-isä kasvatti hevosia ja kauppamiehenä teki myös paljon hevoskauppaa. Ihan ensimmäiset kasvattini pikkutyttönä olivat shetlanninponeja. 2000-luvun alkuvuosina syntyi muutamia varsoja. Vuonna 2013 tein tämän nykyisen tallin, ja sen jälkeen varsoja on syntynyt suunnilleen kolme–neljä joka vuosi.”

Tallin tammoista kaksi on tiineinä Parvelan Retusta ja yksi Vaelluksesta. Emily Press kantaa varsaa Knows Nothingista.

”Kun siskoni lopetti kasvattamisen astman takia, niin Emily jäi minulle. Ei noita vanhoja tammoja raaski myydä mihinkään, vaan ne saavat olla kotona loppuun asti.”

Tammakatraassa on hiljalleen käynnissä sukupolvenvaihdos, sillä useampi nykyisistä tammoista on jo iäkkäitä, vaikkakin hyväkuntoisia. Keskinen on varautunut hankkimalla hiljattain kaksi uutta suomenhevostammaa. Haku on päällä vieläkin, jos vain sopivia sattuu kohdalle.

”Muutaman tamman voisin ostaa lisää. Mutta hyviä suomenhevostammoja on tiukassa löytää.”

Tammoista Keskinen tutkii ensimmäisenä emälinjan tuotannon. Jos tamma on kantavana, isäori ei ole hylkäävä tekijä, vaikkei se olisikaan aivan mieleinen. Myös kilpailematon tamma sopii suunnitelmiin.

”Jos tamma on startannut, katson videokirjastosta sen lähtöjä ja yritän saada käsitystä hevosesta sitäkin kautta.”

Orivalinnoissa painaa eniten se, että ori miellyttää Keskistä ja suvut ovat hänen tammoilleen sopivia.

”Valitsen kaksi–kolme vaihtoehtoa ja jaan ne tammojeni kesken. Orien pitää olla jälkeläisnäytöt omaavia tai muuten pinnalla olevia. Jos käyttää muuta kuin ’muotioria’, varsan hinnasta joutuu tinkimään myydessä 30 prosenttia ja silti voi olla vaikea saada sitä kaupaksi.”

Riina Keskisen kasvatit ovat menestyneet mukavasti kilparadoilla. Viime vuonna hän oli voittojen määrällä mitattuna Suomen kasvattajatilastossa sijalla 10, kun kasvatit juoksivat 18 voittoa 58 startista.

Rahaa ne juoksivat omistajilleen reilut 50 000 euroa. Kauden kohokohta oli Riksun Tähden kakkossija Villinmiehen tammakilvassa.

”Seuraan tosi tarkasti kasvattieni juoksuja. Villinmiehen karsinnassa menin koko tunneskaalan läpi, kun ohjastaja pakitti alussa tamman aivan hännille ja lopussa se kiri vielä voittajaksi. Finaalissa minulla oli startin aikana pulssimittari kiinni ja maaliintulon kohdalla syke huiteli 170:ssä”, Keskinen naurahtaa.

Menestys näkyy myös ostajien kiinnostuksena. Keskinen kertoo, että on saanut myytyä varsojaan asiallisiin hintoihin.

”Siis näin harrastajan näkökulmasta. Jos tätä ammatikseen tekisi, leipä olisi tiukassa.”

Varsoja on kysytty Keskiseltä ostaa jopa suoraan emätamman mahaan, mutta kasvattaja haluaa mieluummin ensin varmistaa, että syntyvällä varsalla on kaikki kunnossa. Hän pyrkii myymään varsat mieluiten jo kesällisinä, viimeistään vuodenvaihteessa.

”Hyvät videot ja kuvat ovat iso apu myynnissä. Päivitän niitä tallin kotisivuille ja Facebookiin. ”

Kilpailuhenkisellä eläinihmisellä on luonnollisesti kovat tavoitteet.

”Isäni on kasvattanut muun muassa kaksinkertaisen ravikuninkaan Apassin. Olen hänelle sanonut vähän huumorillakin, etten lopeta kasvatusta, ennen kuin pääsen hänestä ohi.”

Riina Keskisen siitostammat