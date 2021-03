Enrico Bellei 10000 voittoon kolmantena Euroopassa

Italialainen 57-vuotias Enrico Bellei on kolmas eurooppalainen raviohjastaja Heinz Weveringin ja Jorma Kontion jälkeen, joka saavutti 10000 voiton rajan.

Ville Toivonen

Enrico Bellei on kolmas Euroopan 10000 voiton klubin jäsen.

Bellei ohjasti eilen Capanellen radalla Rooman lähellä kolmevuotiaalla Isabella Fermillä (Charly Du Noyer) uransa 10000. ykkösen. Isabella Ferm meni lyhyen ryhmän kilometriajassa 15,3. Voittajakerroin oli 10,32. Keulavoitto tuli lopulta varmalla erolla, mutta tuuriakin oli matkassa, sillä maalin jälkeen tamma meni laukalle.

Pääset tästä katsomaan Bellein 10000. voito, klikkaa kamerakuvaketta Isabella Fermin (numero 6) ylimmän eilisen Rooman startin kohdalta.

Ensimmäisen voittonsa Bellei ajoi 1982. Bellei on luonnollisesti moninkertainen Italian liigavoittaja: vuonna 2018 Antonio di Nardo ryöväsi liigavoiton Bellein 19 perättäisen jälkeen. Kaikkiaan saapasmaan liigavoittoja Belleillä on 23. Vuonna 2010 hän oli kovimmillaan: 538 voitollaan 1538 startissa. Merkittävä oli myös 1995, jolloin hän ylitti Ugo Bottonin Italian ennätyksen 262 voittoa vuodessa saadessaan tuona vuonna kasaan 276. Bellei on kaksinkertainen ohjastajien Euroopan mestari vuosilta 2010 ja 2012.

Bellei kasvoi todellisessa raviperheessä, sillä hänen isänsä Nello Bellei voitti Italian ajajaliigan 11 kertaa sekä 460 lähtöä vuosina 1950-96. Saksan Heinz Weveringillä on yli 16000 voittoa urallaan ja Jorma Kontiolla yli 11000. Ruotsissa asuva Kontio oli ensimmäinen pohjoismaalainen 10000 ravivoiton merkkipaalulla. Pohjois-Amerikassa 10000 voiton ohjastajia on useampia. Dave Palone ylitti 19000 voiton ennensaavuttamattoman rajan kärryurheilussa 2019 lopussa.

