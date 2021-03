Päivän ravit: MAS Champ maanantain mestarina – Karistaako Goop apinan selästään Färjestadissa?

Viikon aluksi kisataan Äimärautiolla, ja Team Ojanperä alkaa vallata talven jäljiltä asemiaan takaisin. Färjestadin avainhahmo on Björn Goop, jonka alkukausi on ollut mollivoittoinen.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Antti Ojanperän tallin lämminveritähti MAS Champ on avannut kautensa kahdella varovaisella juoksulla. Joko maanantaina tärähtää?

Kotimainen raviviikko käynnistyy Oulun talvisista maisemista. Illan ykkössarja on mielenkiintoinen. MAS Champ antaa näyttöjä kevään isoihin kisoihin. Viimevuotista St. Legerin sankaria kirittävät toisen starttinsa Mauri Jaaran käsistä ravaava Shotproof sekä Toto75-tasolla hyvää virettä esittäneet Harmimatic Tinker ja Orlando Knick.

MAS Champin tallikaverit Uncia ja Cover Prince ovat Toto5-avauksessa isossa roolissa. Team Ojanperän lahjakkuus, euromiljonäärin statusta lähestyvän Elian Webin pikkuveli Justin Web kisaa puolestaan illan päätöksen suursuosikkina.

Voitokas Credit Line, Suomessa vahvasti avannut Estelle Tröjborg, Äimäraution lämminveriliigan hallitseva mestari Giro Sting ja perjantaina Rovaniemellä vakuuttanut Samaras K.M.E kohtaavat Lantmännen Agro Stayer Cupin ensimmäisessä karsinnassa.

Suomenhevosten yläsarjassa koettaa tahtotamma Vuvuzela pakoon Kuopion Toto75-yllättäjä Lakorilta ja Jouko Kankaan usein ykköseksi yltävältä kaksikolta Pikku-Ryti – Jepulis.

Äimäraution seitsemännen lähdön Troikassa on 5 000 euron bonus.

Oulun Toto5-kisat käynnistyvät kello 18.

Björn Goopin alkuvuosi on ollut vaikea. Virtuoosi on ohjastanut kotimaassaan Ruotsissa tällä kaudella vain kaksi voittoa. Ranskasta on tullut kuusi täysosumaa.

Färjestadista Goop hakee menestystä peräti kahdeksan treenattavansa voimin. Parhaat voittosaumat ovat Toto64-avauksen Pewdiepiella ja päätöksen Royal Navy Neolla.

Färjestadin Toto64-kierros alkaa 20.30.