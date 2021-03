"Mafiaravirata" palaa bisnekseen, Elliotista oikeustapaus ja huutokauppahevonen tienasi pian hintaansa - ulkomailla tapahtuu!

Ulkomailta kantautuu sekä jänniä että skandaalinkäryisiä uutisia, joista pieni kooste ohessa. Matias Salolle Tanskasta siirtynyt Elliot mm. on ainutlaatuisen oikeustapauksen ytimessä syntymämaassaan ja Sisilian "mafiarata" La Favorita alkaa ravit uudestaan.

Antti Savolainen

Samu Sundqvist ja tallinsa huippuhevonen Selmer I.H. saavat kuin saavatkin kuljetustukea 75-raveihin, vaikka Svensk Travsport ilmoitti luopuvansa tuesta kaudelle 2021. Kuva on Seinäjoki Racen yhteydestä vuodelta 2019.

Tässä neljä lyhyttä ulkomaanuutista viikon alkajaisiksi:

1) Matias Salon talliin Kausalaan tuli Tanskan ikäluokkatasoinen ruuna Elliot loppuvuonna. Tänään Lyngbyn oikeudessa Kööpenhaminassa alkaa tapaus Eliotin kasvattaja-omistaja Keld Gregersen vastaan Tanskan raviurheilun keskusjärjestö. Tapaus on tiettävästi ensimmäinen, jossa lajiin osallistuva haastaa keskusjärjestön Tanskassa.

Elliotia hoidettiin kolmevuotiskauden lopussa tildren-nimisellä lääkeaineella valmentajansa Gordon Dahlin tallissa. Aine on kolmevuotiailta kielletty, mutta hoito oli merkitty lääkirjanpitoon ja valmentaja Dahl vetosi tietämättömyyteen. Sääntö oli tuore. Kuka merkitsisikään lääkintää kirjanpitoon, jos haluaisi rikkoa sääntöjä? Tai kuka hoitaisi talvitauon aikana kaksi viikkoa liian aikaisin, kun vuodenvaihteen jälkeen hoito olisi sallittu. Virhe tapahtui, eikä siitä ole kiistaa, vaan siitä oliko puolen vuoden kilpailukielto kohtuullinen tapahtuneesta rikkeestä? Ruunan omistaja menetti jo voitettuja palkintorahoja nelivuotiskauden alusta ja ennen kaikkea mahdollisuuden osallistua hevosen uran siihen asti tärkeimpiin kisoihin, joihin oli tähdätty, mm. Derbyyn.

2) Sisilialainen La Favoritan ravirata Palermossa aloittaa 2017 lopetetun ravitoimintansa uudestaan. Rata joutui lopettamaan skandaalin kourissa, kun syytöksen järjestetyistä lähdöistä osoittautuivat aiheellisiksi, ja radan toiminta yhdistettiin kahteen mafiaperheesen.

Nyt rata palaa markkinoille alkukesän mittaiselle kaudelleen 10 kilpailupäivän kanssa välillä kolmas toukokuuta-seitsemäs kesäkuuta. Juuri nyt ainakin kuun loppuun asti Sisilian viranomaiset ovat määränneet ravit muun urheilun kanssa tauolle, eikä esimerkiksi Syrakusan kaksia loppukuun raveja tänään ja 29. päivä ajeta.

Sulkysportin uutiskatsaukseen, joka oli lähteenä.

3) Viikonlopun Ruotsin internethuutokaupan travera.nu -sivustolla Rotate (Scarlet Knight) vaikuttaa kohtuuostokselta ainakin juuri nyt. Ruunan huutokauppa meni kiinni perjantai-iltana (muu osa huutokaupasta vasta lauantai-iltana), ja Göteborgin seudulla asuva Bengt Olvenmark osti sen 250000 kruunulla. Hevonen voitti 20 tunnin päästä kaupasta 75-lähtönsa lauantaina Mantorpissa johtavan rinnalta ajalla 12,4 Örjan Kihlströmin ohjastamana ja tienasi heti 110000 kruunua. Travrondenin uutisen mukaan Rotate olisi siirtymässä Björn Goopille aiemmalta valmentajaltaan ja kasvattajaltaan Stefan Melanderilta. Travronden.se kertoi palkintorahojen menevän uudelle omistajalle.

Pääset tästä Rotaten kilpailutietoihin.

Tästä lauantain 75-lähdön videoon.

Travrondenin uutiseen.

4) Ruotsi luopui V75-kohteidensa kuljetustuesta vuodenvaihteessa. Isku on kovin Pohjois-Ruotsin ratojen valmentajille, joilla on keskimäärin pisin matka osallistua 75-kierroksille: omia kierroksia on muuta Ruotsia vähemmän ja etäisyydet suurimpia.

Pohjoisin rata Boden ja Umåkerin rata Uumajassa, missä mm. Aleksi Kytölä ja Samu Sundqvist suomalaisvalmentajista treenaavat hevosiaan, ilmoittivat jo maksavansa tukea alueensa valmentajille. Nyt myös Östersund liittyi rintamaan. Tukea maksetaan, jos 75-kohteisiin osallistunut hevonen ei ole palkinnoilla.