Päivän ravit: Vermossa monté-tykkejä, huipputammoja ja rahasarjojen ruutitynnyreitä

Terhi Piispa-Helisten

Jenni Koskela ohjasti Tapio Mäki-Tulokkaan treenaaman Sunbeamin montén Suomen mestariksi viime kesänä. Tänään Sunbeam ja Koskela kamppailevat Vermon Toto65-avauksen voitosta.

Vermon Toto65-kierros hyrähtää liikkeelle lämminveristen monté-matsilla. Lajin hallitseva Suomen mestari Sunbeam saa haasteen hallitsevalta Pohjoismaiden mestarilta Nitro Diablolta sekä raviratsastusavauksensa tekevältä Jugadorilta.

Tammatähdessä taistelevat viimevuotisen kuningatarkisan kakkonen Liisan Tulilintu, kauden 2020 raharuhtinatar Hetviina, oivaa talvivirettä esittänyt Elias Juonetar ja edellä mainittuja 20 metriä edempää matkaan ampaiseva nouseva nimi Hyvännäköinen.

Yksi keskiviikon makupaloista on enintään 80 00 euroa tienanneiden ryhmä. Voiton perään jylistelevät viimeksi keulasta sooloillut mutta nyt takarivin rasittama American Hero, kautensa avaava vauhtikestävä BWT Caesar, Savonlinnan sähikäinen Exuberance ja vuoden debyytissään kanuunakirin kehittänyt Deangelo.

Toto65-pelin tukipilareita ovat kotiratansa Teivon lauantaiseen GLi Grand Prix'hin viimeistelevä Way To Go ja kautensa avauksessa kanuunakirin kehittänyt Piece of Hero.

Troikan bonusviikko jatkuu Vermon seitsemännessä lähdössä, jonka jakosummassa on 5 000 euron ekstraraha.

Vermon Toto65-ravit käyntiin kello 18.

Toto86 Xpress-illan kohokohta on Solvallassa ravattava Spelarnas Pokal. Kolmen kierroksen voimainponnistuksessa lähtevät 40 metrin pakilta jahtiin Daniel Redénin armadaan kuuluva Born Unicorn, Timo Nurmoksen treenaama Jaques Noir ja Petri Salmelan suojatti Kaptah.

Bergsåkerin urheilullisesti parhaat palat pistetään tarjolle kovassa kylmäveritasoituksessa, missä avaa kautensa toissavuotinen Elitkampen-sankari Tangen Haap.

Kolmen ravitapahtuman viikkoa viettävän Solvallan viides lähtö - Guldklockan -osakisa - on suomalaisittain mielenkiintoinen. Siinä starttaavat sinivalkoravureista Big Shot, Prodigy Shark ja Messiah. Ensin mainittua ohjastaa Katja Melkolla hiljattain työnsä aloittanut Iivari Nurminen ja viimeksi mainittua ensimmäisen kisansa Ruotsissa ohjastava Mats Havulehto.

Toto86-peli starttaa kello 21.30.

TotoTV:n studiolähetys kello 18.30-23.00. Asiantuntijoina ovat Kari Lähdekorpi ja Tommi Kela. Juontajana toimii Jere Törmänen. Haastattelut: Lauri Hyvönen.