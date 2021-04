Viikonlopun ravit: Lahdessa loistava ravilauantai – nuori ja nälkäinen An-Dorra asettuu Best Ladyssä kokeneempia kilpasiskojaan vastaan

Tuleviin päiviin mahtuu monia uljaiden ravureiden tarjoilemia trillereitä. Päähuomio on Lahden loistavassa ravilauantaissa. Poimi tästä parhaita paloja viikonvaihteen varrelta!

Terhi Piispa-Helisten

Reino Palomäki, Anna Hiltunen ja An-Dorra olivat viime vuonna juhlittavina useissa 3-vuotiaiden mittelöissä. Tämän tuloksena tamma palkittiin Ravigaalassa ikäluokkansa parhaana. Nyt kolmikko on valmiina uusiin urotekoihin. Lauantaina on edessä An-Dorran avaus avoimella tammatasolla.

Perjantai 9. huhtikuuta

Viikonlopun raviruletti pyörähtää liikkeelle Porista. Illan ykköstapaus on enintään 100 000 (!) euroa tienanneille rajattu Kultaloimi-katsastus. Viime kauden Kasvattajakruunun voittoon ja seitsemään peräkkäiseen ykkössijaan huipentanut Skyfall Shine avaa 5-vuotissesonkinsa kiritykki North Lexuksen ahdistellessa.

Kovimmassa kylmäverikoitoksesssa riittää potentiaalisia voitontavoittelijoita monelle matkalle. Tarmokkaasti työskentelevä Häyrilän Hero koettaa karkuun tauolta tulevalta ja 20 metriä sen takaa starttaavalta Rågerilta, kahden pakin painamalta tahtotammalta Naputukselta sekä 60 metriä eteen antavalta Nylandilta.

Nylandin ohjastaja-valmentaja Antti Ala-Rantalalla on käsissään muitakin valttikortteja, kuten Toto5-kolmosen Enzo Victory ja pelin päätöksen Fast Food Hanover.

Perjantain kakkoset kisataan Kouvolassa. Illan avauksessa kannattaa seurata 3-vuotiasta debytanttia My Ce'Nedraa. Toisessa lähdössä tykittää puolestaan taipaleelle viimeksi huiman loppuvedon esittänyt voittokone Humenteri.

Suomenhevosten yläsarjassa palaa pieneltä huililta Pilvenmäen Maratonin mestari ja Lasse Heikarin Muistoajon ykkönen Tuviker. Vastassa ovat paalupaikalta matkaan ponkaiseva Maisteri Jutila ja varmaa virettä esittänyt Tähtisekki.

Koelähdössä hakee kilpailulupaa noin kaksi ja puoli vuotta hiljaiseloa viettänyt Kouvola-ajon voittaja Jamie Hyneman.

Porin Toto5-ravit starttaavat kello 18.07. Kouvolan Toto4-kisat käyntiin 18.15.

Bodenissa on tarjolla harvinaista herkkua, kun pohjoisesta on lähtenyt hakemaan kaudelleen vauhtia Ruotsin viime vuoden parhaana hevosena palkittu Hail Mary. Robert Berghin Breeders' Crown- ja Derby-sankarin haastaa viimeksi mainitussa suurkatselmuksessa neljänneksi sijoittunut Global Adventure.

Illan isoin suomalaistoivo on Marko Lähteenmäen ja kumppanien omistama 4-vuotislahjakkuus Thank The Maker, joka avasi kautensa kullanhohtoisesti.

Bodenin Toto64-peliä ryydittää 179 702 euron jackpot.

Bodenin Toto64-kierros pyörähtää liikkeelle kello 20.30.

TotoTalk-lähetys kello 18.00-21.00. Studiossa ovat Toni Niemistö ja Toni Sarkama.

Lauantai 10. huhtikuuta

Viikon Toto75-kisat käydään Jokimaalla. Päivän päälähdöt ovat Suomen Cup ja Best Lady. Ensin mainitussa pamauttavat 60 metrin pakilta jahtiin karsinnassa huimasti laukkansa paikannut Morison ja Lahdessa uransa tähtihetket viettänyt Pyörylän Paroni. Karkuun koettavat Suomen Cupin toissavuotinen ykkönen Raggari, Tuuskanen, Hipsun Poju ja kumppanit.

Best Ladyssa laittavat rutinoituneemmat kilpasiskot Willow Pride ja Stonecapes Queila 4-vuotistimantin An-Dorran kovuuden painetestiin. Odotettavissa on yksi alkukauden kihelmöivimmistä kamppailuista.

Korkealuokkaisen ravipäivän täydentää lämminveristen Kavioliiga. Kolmen vuoden takaisen kriteriumsankari Lewis Alen ja Tuomas Korvenojan tiet ovat jälleen kohdanneet. Vastus on ”Jerryn” kauden avauksessa kovaa kaliiberia Seinäjoki Raceen valmistautuvien Grainfield Aidenin, Le Gros Billin ja Hotshot Lucan johdolla. Lisävivahdetta päivään tuo se, että Seinäjoki Raceen on vielä lippuja jaossa ja näytöillä on edelleen painoarvoa.

Lauantai ladataan liikkeelle Winter Monté Meetingin finaalilla. Janita Antti-Roikolla voittoputkeen syöksynyt Summitie kantaa suosikin manttelia.

Toto75:ssä on tarjolla uutuuspotti Jackpot+, mikä tarkoittaa, että täysosumalla voi voittaa jopa 300 000 euroa.

Lahden Toto75-ravit kello 13.00 alkaen.

Ruotsin Derby-voittaja ja monien muiden suurien kisojen sankari Cyber Lane kohosi viime kaudella takaisin länsinaapurimme kärkikaartiin. Johan Untersteinerin tallin ykköstykki avaa lauantaina Jägersrossa kautensa Paralympiatravetin karsinnassa. Viime vuonna ruuna sijoittui kyseisen kisan finaalissa kakkoseksi Elian Webin jälkeen.

Hankalalta seiskapaikalta matkaan kiskaiseva Cyber Lane saa vastaansa vuotensa voitokkaasti avanneen Racing Mangen ja Björn Goopin tauolta tulevan huipputamma Mellby Freen.

Suomalaisten toiveet lasketaan Hanna ja Kari Lähdekorven kaksikon Payet D.E. - Quite Special varaan.

Jägersron Toto75-pelin jättöaika umpeutuu kello 17.20.

TotoTV-studiolähetys 14.00–20.00. Asiantuntijoina ovat Tapio Hoikka, Iivari Ingves ja Riku Niittynen. Juontajana toimii Antti Pylkkänen. Haastattelut: Jarkko Litmanen.

Lahden ja Jägersron Toto75-studiolähetys näkyy suorana lähetyksenä MT26-kanavalla.

Sunnuntai 11. huhtikuuta

Stall Adore Oy:n lokakuussa Stall Zetiltä ostama Livinonthedash debytoi kotimaisilla kaviourilla ja Matias Salon valmennuksesta sunnuntaina. 5-vuotias amerikkalaisori starttaa Mikkelin Toto4-kisojen viidennessä lähdössä.

3-vuotiskaudellaan USA:sta yli 181 000 euron ansiot kerännyt Livinonthedash muutti viime kaudeksi Ruotsiin ja Daniel Redénin talliin. Menestys ei ollut toivottua, kun kauden viisi kisaa eivät tuoneet yhtään sijoitusta kolmen parhaan kastissa. Oriin viimeisin startti on Gävlestä 10. syyskuuta.

Salon toinen toivo Mikkelin pyörteisiin on tauolta tuleva Ponsse Cupin kolmonen Heat Of Dynamite.

Ravipäivä jatkuu Ylivieskassa. Ohjelmassa 11 täysipainoista lähtöä. Toisessa koitoksessa tekee vauhdikkaan Hepolan Nellin 4-vuotias vesa Landen Vinkka debyyttinsä.

Viimevuotisen Villinmiehen Tammakisan kakkonen Riksun Tähti avasi kuusivuotiskautensa vakuuttavalla kirivoitolla. Haussa on toinen moinen, mutta paalulta lähtee lipettiin kautensa avaava Antti Ojanperän suojatti Moto Moto.

Ojanperällä on Keskisessä kisaamassa melkoinen arsenaali, sillä lähtöjensä suosikkeihin lukeutuvat myös Uncia, kautensa avaava Derbyn karsintavoittaja Main Stage, Zultanio sekä Katja Melkolta Team Ojanperälle siirtynyt ja uransa voitolla liikkeelle laittanut ranskalainen Good Quick.

Mikkelin Toto4:t liikkeelle kello 13 - Ylivieskan Toto5-kisat kello 16 alkaen.

Solvallan Grand Slam Toto75-kierroksen tähti on tauolta tuleva Tammakriterium- ja StoChampionatet-ykkönen Diana Zet.

Solvallan Grand Slam Toto75-kierros starttaa kello 16.