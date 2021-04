Uusi gallup: Kenelle menevät Seinäjoki Racen suuret setelit?

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Jukka Torvisen ohjastama Peanuts on yksi kotimaan toivoista Seinäjoki Raceen. Anne Kankaan treenattava on kisan kokemattomin vain 34:n startin rutiinillaan.

Seinäjoki Racen osallistujakymmenikkö on selvillä ja lähtöradat on arvottu. On aika kiihdyttää spekulaatioita.

Tällä viikolla tiedustelemme gallupissamme teidän, arvoisat lukijat, mielipidettänne siitä, mille hevoselle menee Seinäjoki Racen voitto ja 70 000 euron ensipalkinto?

