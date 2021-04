Päivän ravit: Petri Laineen tallin toinen voittotehtailija tänään vuorossa

Kuva: Anu Leppänen

Kuvan Pörnä-Tyttö oli yksi Petri Laineen aiemmista menestyjistä. Kilpakenkänsä jo naulaan laittanut Vieskerin tytär voitti Villinmiehen Tammakisan ja Pikkukunkun, ja Pörnä-Tyttö varttui myöhemmin kuningatarkisatason tammaksi. Nyt Laine niittää menestystä kolmen valmennettavansa kanssa. Meno on hengästyttävän hurjaa: viimeksi tiistaina juhlinut Parvelan Retu on voittanut 27 kertaa putkeen ja torstaina Killerillä kisaava Siirin Valtsu ei ole kohdannut kuuden startin jälkeen vielä parempaansa.

Killerin torstainen ravi-ilta lähtee liikkeelle korkealta ja kovaa, kun avauslähdössä kaviouralle astelee tappioton jättilahjakkuus Siirin Valtsu.

Parvelan Retun tallikaveri saa SHKL Cupin karsinnassa vastaansa toisen tappiottoman lahjakkuuden Tulipiirron sekä varhaiskypsyyttä esittäneen duon Karlas - Larvan Justiina. Viimeksi mainittu sijoittui vuoden 2020 lopulla ravatussa Varsakunkussa kakkoseksi. Voiton vei Matteus Kevätön, joka ei vielä ole avannut nelivuotiskauttaan.

Lämminveristen puolella illan vetonaula on Matias Salon isokenkäinen suojatti Global Withdrawl. Sopivan aikaryhmän löytäneen 6-vuotiaan uran voittoprosentti kohentunee startin myötä lukemiin 50.

Toto5-ykkösessä nähdään mielenkiintoinen valjakko, kun Tapio Perttuselta debytoi Orlando Vicin lupaava norjalaispoika Unique Creation.

Jyväskylän Toto5-ilta starttaa kello 18.

Gävlen Toto64-illan ehdoton ykköstapaus on Norrlands Grand Prix'n karsinta.

Stall Zetin omistukseen isolla rahalla viime syksynä Harrisburgin huutokaupassa siirtynyt Sister Sledge avaa Pohjoismaisssa. Yhdysvaltojen ikäluokkalähdöistä Ramona Hillin varjossa liki 770 000 euron tienestit ravanneen Father Patrickin tyttären tason punnitsevat niin ikään Ruotsissa debytoivat amerikkalaiset Maesteraemon ja Hollywood Story sekä Katja Melkon treenaama jenkkiori Book Seven. Norrlands GP-karsinnassa on Ruotsi-USA-maaottelun makua, sillä osallistujista puolet on alkuperältään sinikeltaisia ja puolet purjehtivat ”tähtilipun” alla.

Toto64-avauksessa jatkaa uraansa Pekka Lillbackan 4-vuotisässä Wolt. Kierroksen muita Suomi-ravureita ovat Galileo Journey, Perfect Storm ja Qiulius On Stage.

Gävlen Toto75-kierros alkaa kello 20.30.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18.30-22.30.