Päivän ravit: Skyfall Shine purjehtii voittoväylällä – Marschall Match debytoi ”Kultasormelta”

Vermon keskiviikon lähdöt ovat urheilullisesti mukavaa luokkaa, mutta pelillisesti sangen selkeäpiirteiset. Xpress-illan ehdottomasti parasta antia on Elitloppetista tuulahduksen tuova Solvallan The Onionin lähtö.

Tomi Kaminen

Kasvattajakruunun sankari Marschall Match tekee tänään avauksensa uudelta valmentajaltaan, ikoniselta Pekka Korvelta. Vastus on heti tiukkaa tasoa komeaa voittosarjaa nikkaroivan Skyfall Shinen johdolla.

Vermon Toto65-illassa kerää katseet kahdeksan kertaa putkeen ykköseksi yltäneen Kasvattajakruunu- ja Jokimaa Tekee Tähtiä -sankari Skyfall Shinen ja tällä kaudella jo kuudesti voittaneen Quick Valdin välinen vääntö.

Kohtaamista höystävät Pekka Korvelta debytoiva Marschall Match ja paussilta palaava Anything For You. Viimeksi mainitun rattailla nähdään kauden avauskisansa ohjastava Risto ”Pappa” Airaksinen, joka on ajanut huiman vuodesta 1967 jatkuneen voittoputken.

Tammojen keskipitkän matkan voltissa koettaa rautarouva Selene Lune tavoittaa 20 metriä edempää matkaan ponkaisevan napakan Nazarethin. Tammavaltikan viimevuotinen kakkonen Dream Girl avaa kautensa.

Toto65-kakkosessa käynnistyy nuorten ohjastajien Salamakypärät -kilpasarja. Patri Filatoffin rattailleen saava Heat Of Dynamite kantaa suosikin paineet.

Päätöskohteessa hurmaa varmuutta askeleihinsa löytänyt Jani Ruotsalaisen Hujake.

Toto65-kohteiden Kaksari-peleissä on 2 000 euron bonukset.

Vermon Toto65-ravit käyntiin kello 18.

Toto86 Xpress-illan tarjoilevat Solvalla ja Jägersro. Illan timantti on Solvallassa ravattava The Onionin lähtö. Ruotsissa avaavan 4-vuotiaan Stefan Melanderin amerikkalaisen Chestnut Hillin tason testaavat kautensa starttaava tykki Missle Hill, tätä vuotta puhtaalla pelillä jatkavat ”taskuraketti” Click Bait, kirikanuuna Milliondollarrhyme ja satuhevonen On Track Piraten. Suomalaisittain suuren mielenkiinnon kohde on Timo Nurmoksen treenaaman Derby- ja Suur-Hollola-voittaja Hachiko de Veluwen paluu pitkältä paussilta.

Oletettavaa on, että The Onionin lähdön jälkeen nähdään pinkki biljetti merkkinä kutsusta ravikevään suurimpaan juhlaan, Elitloppetiin.

Jägersron toisessa lähdössä jatkaa kauttaan Konepalvelu Erkco Oy:n omistama superlahjakkuus Islay Mist Sisu.

Toto86-peli starttaa kello 21.30.

TotoTV:n studiolähetys kello 18.30-23.00. Asiantuntijoina ovat Kari Lähdekorpi ja Iivari Ingves. Juontajana toimii Antti Pylkkänen. Haastattelut: Lauri Hyvönen.