Kimmo Kempillä kilvanajoprojekti: osti kaksi internethuutokaupasta ja lisääkin tulossa?

Kimmo Kemppi perheineen on muuttanut Suomeen tänä keväänä, ja hevosrintamalla tapahtuu: Suomeen on tuotu jo toistakymmentä kovaa siitostammaa, ja Kemppi tähtää myös kilvanajo- ja valmennuspuolelle.

Jarno Mela

Kuvassa Ranch-kasvatustallin tallikämpässä kahvitteleva Kimmo Kemppi satsaa suomalaiseen raviurheiluun nyt monella rintamalla.

Kimmo Kemppi, 49, huusi lauantaina loppuneesta Ruotsin Travera-sivuston huutokaupasta kaksi starttihevosta, ja miehen ajatuksissa on satsata vielä lisää sillekin suunnalle. Kemppi osti kuusivuotiaan Leica Hålerydin 12,0 (Raja Mirchi), jolla on kaksi voittoa alla ja viisivuotiaan Udde Facen 15,0ake (Joke Face). Molemmat ovat ruunia. Leica maksoi 180000 ja Udde 80000 kruunua.

Kempillä on tarkoitus tarttua kilvanajo-ohjiin ihan tosissaan. Aiemmin Suomessa asuessaanhan Kemppi ajoi aktiivisesti kilpaa, mutta perheen myötä ja usean vuoden ulkomailla asumisen USA:ssa ja Sveitsissä aikana homma jäi. Pääosin vuosilta 1995-2003 Kempillä on ohjastajana 297 starttia totosijoin 46-24-22 ja tiliä n. 146000 euroa. Nyt mies on päättänyt tehdä uuden atakin.

"Nyt on taas tilaisuus siihen, kun muutimme takaisin Lahteen ja lapset eivät ole enää pieniä", Kemppi pohtii.

"Kiinnostus valmentamiseen ja ohjastamiseen on ollut pojasta saakka, ja tuli sellainen ole, että nyt tai ei koskaan. Tuolta tuli nyt tuollaiset, joiden taustoja selvittelin hieman, ja tarkoitus on lähiaikoina hankkia vielä jokunen starttari lisää. Vuokraan karsinoita Jokimaalta Tommi Kylliäiseltä tarpeen mukaan - katsotaan kuinka monta tarvitaan."

"Joka tapauksessa on tarkoitus hankkia rutiinia kilvanajosta ihan tosissaan jatkossa ja katsoa mihin se johtaa. Ilman treenaamista siitä ei kuitenkaan tule mitään. Rutiini on tosiaan saatava vahvaksi, jos meinaa saada tuloksia. Siksi näitä starttihevosia nyt hankitaan: jotta päästäisiin kilpailemaan. Olen käynyt jo tässä keväällä käynyt ajamassa hiittiä yhteistyökumppaneilla Markku Niemisellä ja Jarno Kauhasella. Samaa on tarkoitus jatkaa ja onhan noita omia hevosiakin myös treenattava."

"Haaveena on ajaa jossain vaiheessa jotain ihan kunnon lähtöjä omilla kasvateilla ja toisaalta olisi hienoa päästä ohjastamaan ulkomaillakin. Aika näyttää."

Traveran huutokauppatulosten perusteella Suomeen saadaan lisäksi vielä ainakin Lasse Lintilän ostama Sobel Conwayn 10,7 (Conway Hall) viisivuotias Sobel Nils (Brad De Veluwe) 13,1. Tämä ruuna maksoi 85000 kruunua.

