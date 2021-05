"Monesti hevosta hoidetaan sieltä ylempää ja ihmetellään mikä on kun ei auta, mutta kengitykselle ei tehdä mitään" – Petri Parkkonen kertoo kengittämisestä MT Ravien jaksossa sunnuntaina

Jukka Heiskala

Petri Parkkonen kengittää talliinsa tulleen uuden hevosen ensimmäistä kertaa sunnuntaina ilmestyvässä MT Ravien jaksossa.

MT Ravien jaksossa puhutaan sunnuntaina kello 11 kengittämisestä. Haastateltavana on kengitysseppä Petri Parkkonen, jolla on 25 vuoden kokemus alalta. Hän on suorittanut alan erikoisammattitutkinnon ja hänellä on myös arvostettu Certified Euro-Farrier (CEF) hyväksyntä.

Parkkonen kengittää nykyään lähinnä Hevosklinikka Laukaan tiloissa. Hän tekee sairaskengityksiä ja tavallisia kengityksiä ratsuille ja ravureille.

Vanhan sanonnan mukaan ilman kavioita ei ole hevosta. Parkkonen vahvistaa asian.

"Kengityksellä on lähestulkoon kaikkiin hevosen liikuntaelinvaivoihin todella iso merkitys, että saa sen hevosen pidettyä terveenä. Jos siinä tekee isompia virheitä, niillä voi olla tosi vakavia seurauksia ja niiden korjaamisessa menee yleensä lähestulkoon vuosi, jos on jotain isompaa tullut."

Kavioissa olevat ongelmat vaikuttavat herkästi muuallekin hevoseen.

"Monesti hevosta hoidetaan sieltä ylempää ja ihmetellään mikä on kun ei auta, mutta kengitykselle ei tehdä mitään."

