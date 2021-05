Elitloppet-kenraali Malmrot: Nurmoksen Seismic Wave lähellä paikkaa

Ville Toivonen

Mukana Elitloppet-pelissä - jälleen kerran - Timo Nurmos.

Anders Malmrot on suomalaisten puutteesta huolimatta runsaudenpulassa. Vaihtoehdot kuudelle-seitsemälle jaossa olevalle Elitloppet-paikalle ovat todella monet. Lähipäivinä tulee luonnollisesti vilahtelemaan roosaa - lippuja toukokuun lopun vauhtijuhlaan. Lauantain Gävlen Prinssi Danielin lähdön voittajalle on vielä luvassa yksi paikka, mutta usein viikon starttiväli on ollut liian lyhyt ja moni Gävlen voittaja on jättänyt Elitloppetin väliin. Esimerkiksi suomalaishevosen Workout Wonderin taustavoimat 2017 tekivät näin.

"Tänään ei tule lisää kutsuja", Malmrot huokaa.

"Nyt on kyllä paljon hyviä ehdokkaita, joiden välillä on vain pieniä eroja. On viisainta mennä näyttöjen perusteella hyvin paljon."

Suomeen ei taida olla tulossa kutsuja?

"Valitettavasti ei. Next Direction ei ole tulossa ja Le Gros Bill ei ollut parhaimmillaan Finlandiassa. Sitä jouduttiin hoitamaan, ja Elitloppet ei sopinut enää kuvioihin. Timo Nurmos sen sijaan on vahvoilla Seismic Wavensa kanssa. Ruuna jäi kakkoseksi viimeksi, mutta sen kirikierros 07 ja osia ulkoratoja riittää näytöksi minulle. Timo on sanonut käyvänsä hevosen vielä läpi sekä eläinlääkärin kanssa että treenissä ja päättävänsä luonnollisesti pian. Seismic on ominaisuuksiltaan ja näytöiltään liki paikkaa joka tapauksessa."

Miten yleisö ja media saavat paikkoja Solvallasta tuona viikonloppuna?

"Se asia ei ole minun vastuullani, mutta tiedän että rajoitetusti. Ravintolapaikkoja myydään turvaväleillä ja media-akkreditointeja otetaan maksimissaan 50. Nuo median edustajat ripotellaan eri puolille isoa ravirata-aluetta työtehtävien mukaan."

Tomi Kaminen

Solvallan urheilujohtaja Anders Malmrot Finlandia-ajon voittajakehässä 2018 kutsumassa Pastore Bobia, Johan Untersteineriä ja osaomistaja Kari Lähdekorpeakin Elitloppetiin. Nyt suomalaiskutsut ovat vähissä, mutta Timo Nurmos on valmentajana mukana ainakin listalla.